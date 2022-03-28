مبخوت يغيب عن الإمارات أمام كوريا الجنوبية.. 3 نجوم جاهزون لتعويضه

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا بأن المهاجم علي مبخوت سيغيب عن مباراة الأبيض مع كوريا الجنوبية غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن مبخوت لاعب مهم جداً لكن لدى المنتخب لاعبين آخرين بمميزات مختلفة، مؤكدا أن الفكرة العامة هي أن يظهر المنتخب بشكل أفضل ونمتلك لاعبين بمميزات مختلفة مثل كايو كانيدو وعلي صالح ويحيى الغساني.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين: "إن المباراة بالغة الأهمية بالنسبة لهم خصوصا أنها تأتي في ختام التصفيات، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية المباراة خصوصاً أن المنتخب لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام العراق"، مشدداً على أن التأهل لايزال بأيديهم وأنهم سيبذلون اقصى ما يمكن للفوز في المباراة.

واختتم: "ندرك أننا نواجه خصم قوي جدا لديه لاعبين دوليين لكننا بالمقابل عملنا خلال الفترة الماضية بتركيز عال للاستعداد لهذه المباراة ومواجهة خصم بهذه القوة".

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