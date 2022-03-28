مباراة «بولو» تقود «ديتوري» إلى لقب تاريخي في دبي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري، المتوج أول من أمس، على صهوة الجواد السعودي «كنتري غرامر»، بلقب كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، أن التوجه قبل ثلاثة أسابيع إلى مباراة لـ«البولو» في «كأس دبي الفضي»، والحرص على لقاء المالك السعودي عمرو زيدان، والطلب منه تولي قيادة الجواد، فتح الفرصة أمامه لتحقيق إنجازٍ تاريخي في مسيرته، بانتزاع الفوز للمرة الرابعة، عقب ألقابه مع جياد «غودولفين» أعوام 2000 و2003 و2006، ومعادلة الرقم القياسي للفارس الأسطوري جيري بيللي صاحب الانتصارات الأربعة في الكأس.

وقال ديتوري لـ«الإمارات اليوم»: «تربطني مع عمرو زيدان، والمدرب الأميركي الشهير بوب بافرت، صداقة قوية، وهو ما دفعني إلى التوجه إلى بطولة كأس دبي الفضي للبولو، بهدف مقابلة زيدان، والطلب منه الحصول على فرصة قيادة الجواد كنتري غرامر في الشوط التاسع والرئيس لكأس دبي العالمي، في مقابلة فتحت الباب أمامي لتحقيق إنجاز جديد لي على صعيد الكأس، وحصد الفوز الأول لي بلقب الشوط التاسع في ميدان، والرابع تاريخياً بعد ثلاثة ألقاب سابقة حققتها على المضمار القديم (ند الشبا)».

وأضاف: «الفرحة بالفوز في كأس دبي العالمي لا يضاهيها شيء، فهو السباق الأعظم والأقوى على صعيد سباقات الخيل العالمية، وأنا فخور في تحقيق اللقب للمرة الرابعة ومعادلة الإنجاز التاريخي للفارس جيري بيللي».

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