صفية الصايغ تهدي الإمارات ميدالية تاريخية في «آسيوية الدراجات»

المصدر: دوشنبه ■ الإمارات اليوم

أهدت صفية الصايغ، الإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة حالياً في دوشنبه عاصمة طاجيكستان والتي تختتم منافساتها بعد غدٍ، بمشاركة 450 متسابق ومتسابقة من 25 دولة.

واحتلت الصايغ (20 عاماً) المركز الثالث في السباق الذي أقيم صباح أمس، محققة زمناً قدره 37:02.743 دقيقة، فيما حصلت الأوزبكية يانينا كوسكوفا على المركز الأول في 34:08.064 دقيقة، وجاءت الكازاخية بوتا باتيربيكوفا في المركز الثاني في 36:40.339 دقيقة.

وأعربت صفية الصايغ، عن شعورها بالفخر بكونها أوّل رياضية إماراتية تنجح في الصعود على منصة التتويج الآسيوي بعدما حققت العديد من التتويجات المحلية والعربية، وقالت في تصريحات صحافية: «فخورة بكوني أول رياضية أهدي الإمارات أول ميدالية تاريخية في رياضة الدراجات الهوائية في فئة السيدات، وأطمح أن أطوّر مستواي أكثر وأهديها المزيد من الإنجازات».

واعتبرت صفية الصايغ حصولها على المركز الثالث في البطولة الآسيوية، أهم تتويج في مسيرتها الرياضية التي انطلقت قبل ست سنوات وبداية حقيقية لمشوارها الاحترافي وحافزاً إضافياً لحصد المزيد من الألقاب على الصعيد القاري، كما منحتها الميدالية البرونزية شعوراً بقدرتها على المنافسة آسيوياً.

وأضافت: «أشعر بأن مستواي يتطوّر شيئا فشيئا ولكن بالطريقة الصحيحة، البطولة الآسيوية كانت محطة مهمة في مشواري، لذا وضعت الحصول على ميدالية فيها أحد ابرز أهدافي هذا الموسم بعدما حققت لقب بطولة العرب ولقب الإمارات، وبالرغم من المنافسة القوية في السباق كانت لديّ ثقة كبيرة على انتزاع مركز من ضمن الثلاثة الأوائل».

وأتوجه بالشكر لمدرب منتخبنا الوطني بدر ثاني والمدربة سناء المرداسي على التشجيع والمتابعة وفريقي الإمارات، وأتمنى أن أكون نموذجاً ملهماً لبقية الفتيات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية التي بدأت تزدهر في الإمارات.

وأكدت بطلة الإمارات والعرب أن فوزها بالمركز الثالث سيمكنها من كسب المزيد من النقاط في التصنيف الدولي، ما يعزز تأهّلها لبطولة العالم المقررة في أستراليا سبتمبر المقبل.

ميرزا في المركز الرابع

أنهى يوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني للدراجات الهوائية سباق الفردي ضد الساعة في المركز الرابع بزمن قدره 30:14.998 دقيقة، بينما تصدر السباق دراج منتخب كازاخستان يفغيني فيدوروف في 28:45.197 دقيقة، وحل الياباني ناريوكي ماسودا في المركز الثاني بزمن 29:36.745 دقيقة، والأوزبكي مرادجان خالموراتوف في 29:58.291 دقيقة.

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