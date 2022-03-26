"إيه كيس أوف يو" بطلاً لـ"القوز للسرعة" رابع أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

نجح المهر الإيرلندي "إيه كيس أوف يو" اليوم في الفوز برابع أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 و المقام مضمار ميدان وفاز بكأس شوط "القوز للسرعة" برعاية عزيزي للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، والبالغ إجمالي جوائزه مليون ونصف المليون دولار، وشارك فيه 16 جوادا.

وتمكن " إيه كيس أوف يو " لجاري دفلين، الذي انطلق من البوابة رقم (1) بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب إدريان ماكجينس، من احتلال المركز الأول مسجلا زمنا بلغ 1:08:82 دقيقة ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 870 ألف دولار.

وجاءت المهرة الإنجليزية "هابي رومانس" لعائلة الماكموراي، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، في المركز الثاني، ليحصد لقب الوصيف وجائزة مالية قدرها 300 ألف دولار.

فيما حل الجواد الإماراتي "مان أوف بروميس" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي ، في المركز الثالث ونال جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.

من جانبه أعرب الفارس رونان ويلان عن سعادته بهذا الانجاز بعد منافسة كبيرة أمام عدد من الخيول الإماراتية و الأمريكية و اليابانية.

وقال ويلان في تصريحات عقب الفوز:" جئت إلى دبي من أجل الفوز وتمكنت فعلا من ذلك .. " أيه كيس أو يو" كان رائعا للغاية وأبهرني باستجابته السريعة خلال السباق".

فيما قال إدريان ماكجينس مدرب المهر " إيه كيس اوف يو" إنه لم يكن يتوقع أن يحقق المهر هذا الفوز الرائع في أحد أقوى سباقات كأس دبي العالمي لكن الأجواء الايجابية والطقس الرائع في دبي ساعدهم على تحقيق هذا الإنجاز.

و أضاف: "إيه كيس أوف يو" كان رائعا للغاية بعدما تألق في مضمار "ميدان" بداية الشهر الجاري، وساهم تألقه السابق في أن يقدم الأفضل الآن وينعكس على أدائه في شوط "القوز للسرعة" في كأس دبي العالمي.

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