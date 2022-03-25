منتخب الإمارات الأولمبي يلتقي أوزبكستان في "البطولة الدولية الودية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه المنتخب الأولمبي الإماراتي نظيره الأوزبكي، في السادسة من مساء غدٍ السبت، على ملعب العوير بنادي شباب الأهلي دبي، ضمن الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة IAST SPORTS، بمشاركة 10 منتخبات.

وتشهد الجولة الثانية، غدًا، مواجهات قطر واليابان، العراق والسعودية، الصين وتايلاند، وكرواتيا "للشباب" أمام منتخب فيتنام، على أن تختتم البطولة في 29 مارس الحالي، بإقامة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

وتدخل المشاركة الحالية في البطولة الودية ضمن تحضيرات 9 منتخبات، تشمل الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، وتايلاند، لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، المقررة في أوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وشهدت الجولة الأولى للبطولة الودية، الأربعاء الماضي فوز منتخب الإمارات على الصين 1-0، والسعودية أمام أوزبكستان 2-0، وتغلب منتخب اليابان الأولمبي على منتخب كرواتيا "للشباب" بنتيجة 1-0، بدوره تفوق منتخب قطر الأولمبي على نظيره منتخب تايلاند 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة العراق وفيتنام على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً منتخبنا الوطني الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان، وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبات أوزبكستان "المستضيف"، إيران، قطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أستراليا، الأردن، العراق، والكويت، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا.

ويشارك في النهائيات المرتقبة بأوزبكستان 16 منتخباً، من بينها 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب "العراق 2013، اليابان 2016، أوزبكستان 2018، كوريا الجنوبية 2020، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.

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