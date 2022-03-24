نجاح لافت لمزاد "دبي بريز اب" في أول انطلاقة له بمبيعات قاربت 31.6 مليون درهم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حقق مزاد دبي الاستعراضي (بريز اب) والذي أقيم في حلبة الاستعراض بمضمار ميدان نجاحاً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه لخيول السنتين تحت التدريب في منطقة الشرق الأوسط، حيث فاق الحدث التوقعات محققاً مبيعات قاربت نحو 31.6 مليون درهم.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن سعادته بالنجاح الذي حققه المزاد في أول حدث من نوعه في المنطقة وقال: "هدفنا مواصلة زيادة مساحة التأثير الإيجابي لدبي في مجال صناعة الخيل ورياضاتها، تأكيداً على ريادة دبي في هذا المجال، وما قدمته وتواصل تقديمه من إنجازات ستظل مضيئة في مجال عالم رياضات الخيل".

ونوّه رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل بالمستوى الراقي الذي جاء عليه المزاد موجهاً تحية شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاحه ضمن نسخته الأولى وقال: "امتاز المزاد بقوة المنافسة ونشكر فريق غوفز، وأصحاب الخيول، والمشترين، للمجهود الكبير والدعم الذي قدموه، في بداية ممتازة لمزاد نتوقع أن ينمو عاماً بعد عام."

وضمن المزاد الذي تم تنظيمه بالتعاون مع "غوفز" ، أحرز الجواد المعروض الأول من قبل MC Thoroughreds، وهو ابن الفحل "غر رنر" والفرس الفائزة بالفئة الثانية "بانك أوديت"، سعر 1.4 مليون درهم قدمها الدكتور جيم هاي وهو مالك خيول منذ فترة طويلة لكنه جاء لدبي في الآونة الأخيرة ليضع خيوله تحت إشراف بوبات سيمار الذي سيرحب بالمهر في اسطبلات زعبيل.

وقال المالك هاي: "أعتقد أن مفهوم هذا المزاد أمر رائع حقاً وأعلم أن مؤسسة غوفز أرادت تنظيمه في دبي منذ فترة طويلة، وحصلنا على جواد سلالته رفيعة بعد البحث عن خيول ستؤدي على الرمل في دبي، كما حصلنا على ثلاثة خيول جديدة في مزاد أوكالا الاسبوع الماضي ستأتي أيضاً لزعبيل وتنضم لقائمة الخيول التي يدربها بوبات سيمار".

يذكر أن هاي حصل كذلك على مهرة رائعة من نسل الفحل "إنتو ميسشيف" مقابل 1.6 مليون درهم، بعد أن قامت MC Thoroughbreds بعرضها، وأمها "ايجلس" فائزة في 11 سباقاً.

ضمت قائمة المزاد 72 جواداً في الأساس، مع مجموعة واسعة من الفحول مثل "فرانكل" الذي كان ابنه أول من يحطم علامة 2 مليون درهم بسعر 2.1 مليون درهم لابن الفرس "نوييل" وهي أم "ليليز إنجل" الفائزة في ميدان، وحصلت مزرعة Big Red Farm على الجواد مع هيروكازو أوكادا ممثل المزرعة، فيما قدم جون كولينان من مزعة Church Farm وHorse Park Stud الجواد للبيع.

وقال كولينان: "أمضينا أمسية رائعة في دبي، وقمنا ببيع مهر من نسل "تابيتشور" و"ماستري"، ثم حصلنا على هذا الجواد الرائع لذلك نحن مسرورون ومحظوظون للغاية. لقد حصل عليه بعض أصدقائنا عندما كان فلواً ولم يبيعوه عندما وصل عمر سنة واحدة، وكان هناك الكثير من الضغط لكنه جواد مميز. هذه خيول العام المقبل وقمنا بتدريبها وفقاً لذلك، لقد ركض قليلاً وتابع روجر مارلي كل ذلك لكن هذا الجواد موهوب بطبعه وقد تحسنت لياقته البدنية".

وأضاف كولينان: "أنا أدعم كل ما يسهم في تطوير الصناعة وجلب مزيد من الدعم للرياضة، وكل الشكر لنادي دبي لسباق الخيل وغوفز لهذا الإنجاز الكبير الذي يضيف أبعاداً جديدة لموسم السباقات الإماراتي، وكانت الضيافة رائعة حقاً فقد اعتنوا بنا جيداً وجذب هذا الحدث جمهوراً بأعداد هائلة".

وبعد 15 عملية بيع عقب جواد كولينان، وصل المزاد للرقم 45 الذي جلب السعر الأعلى مع ابن "كيرلن" بطل نسخة 2008 من كأس دبي العالمي والفرس "سوسي ديم" الفائزة في سباقين، ليحقق المهر المقدم من Powerstown Stud 2.5 مليون درهم للمشتري محمد السبوسي.

وكان الجواد رقم 40 من بين أبرز الخيول المعروضة في المزاد، ابن الفحل "كينغمان" والفرس "راسكوتاني" وهو أخ غير شقيق لـ"غلوبال هيت" الفائز في ميدان، بعد أن دفع بيتر وروس دويل مبلغ 2 مليون دولار للحصول عليه، بينما كانت المهرة رقم 24 هي الوحيدة من نسل "دباوي" في المزاد، وأمها هي "جويفول هوب" الفائزة في سباقين، وتم بيع المهرة مقابل 1.4 مليون درهم ليوسف سالم سعيد صقر الكعبي.

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