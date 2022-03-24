"الحبتور" ترعى حفل استقبال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ترعى مجموعة الحبتور حفل الاستقبال، الذي سيقام اليوم (الخميس) ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة 26 لكأس دبي العالمي 2022 الذي سيقام السبت، "في إطار تعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية"، وقام بتوقيع اتفاقية الرعاية، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور محمد خلف الحبتور، ومدير عام نادي دبي لسباق الخيل اللواء خبير محمد عيسى العظب.

وتقام الأمسية الخاصة بالفعاليات في برج بارك داون تاون دبي، التي تحمل اسم مجموعة الحبتور، وتمثل الشراكة الجديدة بين المجموعة ونادي دبي لسباق الخيل، خطوة مهمة في تعزيز سباقات الخيل على الساحة العالمية، خاصة أن كأس دبي العالمي يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات منذ تأسيسه منذ أكثر من ربع قرن، وأحد أغنى سباقات الخيل في العالم ويقام سنوياً على مضمار ميدان.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن ترحيبه بانضمام مجموعة الحبتور إلى المؤسسات الوطنية الرائدة المشاركة في رعاية كأس دبي العالمي، وقال في بيان صحافي: «تتمتع مجموعة الحبتور، بتاريخ ناصع من الارتباط برياضات الفروسية وتطويرها في الدولة، ويسرنا أن نرى هذا التعاون يتحقق من أجل تقديم قيمة مضافة جديدة، تدعم حدثاً عالمياً ضخماً يرسخ مكانة دبي الريادية في عالم سباقات الخيل وهو كأس دبي العالمي، ونادي دبي لسباق الخيل يأمل في توسيع آفاق هذه الشراكة مستقبلاً، بما يسهم في الارتقاء بسباقات الخيل في دبي ودولة الإمارات، والوصول بها إلى أعلى درجات التميز».

من جهته، أعرب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف أحمد الحبتور، عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في رعاية فعاليات كأس دبي العالمي، خاصة أن هذا الموسم يقام بالتزامن مع الذكرى الخمسين للإمارات، واستضافة الدولة أحد أبرز الأحداث العالمية والمتمثلة في احتضان دبي لإكسبو 2020، الذي شهد نجاحات غير مسبوقة.

وقال: «دولتنا المباركة واحة السلام والأمن والأمان، وكعادتها تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الرياضية وأهمها سباق كأس دبي العالمي. أحث دائماً على دعم الرياضات بكل فئاتها لقناعتي بأهميتها وتأثيرها على المجتمع، ولا بد أن تصبح أسلوب حياة».

وأضاف: «انتهجت مجموعة الحبتور منذ التأسيس على دعم الرياضة وتشجيعها في مختلف القطاعات مثل دعم منتخب دولة الإمارات لكرة القدم، ودعم نادي العين الرياضي ورعاية ماراثون زايد الخيري في نيويورك ومصر، ورعاية موسمين رياضيين لاتحاد كرة السلة وغيرها الكثير، بالإضافة لتمويل وتنظيم بطولة دولية لتنس السيدات منذ أكثر من 24 سنة متتالية وإطلاق كأس دبي الذهبية للبولو، أحد أبرز بطولات البولو في المنطقة، والتي عززت سمعة دبي خاصةً والإمارات بشكل عام في المحافل العالمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news