رسمياً.. الرياض تستضيف مباراة الإمارات والعراق في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

ستقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، المنقولة من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي اليوم.

وقال الاتحاد القاري في بيان انه تقرّر نقل المباراة "من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض" إلى استاد الملك فهد الدولي، مبرراً ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا".

تابع "بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرّر نقل المباراة إلى مكان محايد". وعوّل المنتخب العراقي كثيراً على إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره، على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الاسيوي المؤدي الى مونديال 2022، قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الاولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل نظيره الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.

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