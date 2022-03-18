أبوظبي تشهد اليوم انطلاق بطولة الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي فعاليات منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز، التي خصصت لها جوائز تصل إلى 490 ألف درهم، وتشتمل على 13 شوطاً. وتقام المنافسات خلال ثلاثة أيام من 18 إلى 20 الجاري.

ويتنافس فرسان الإمارات على ألقاب البطولة خلال عام كامل لفئة (الجونيورز)، والفرسان الشباب وفئة فرسان المستوى الأول (بطولة الإمارات)، وللظفر بجوائز مالية قيّمة يصل مجموعها إلى 250 ألف درهم.

تميزت بطولة الإمارات (23) بمنافسة للفرق (تحدي بوذيب ) من جولة واحدة على 120 سم، وكأس الاتحاد (كأس يونيون) في منافسة من جولتين على حواجز 130 سم، وجوائزها 75 ألف درهم. يذكر أن منافسات اليوم الأخير للبطولة (الأحد) ستجرى بمواصفات الجولتين لفئة (الجونيورز ) على ارتفاع 125 سم، والفرسان الشباب على حواجز 135 سم، وختامها بمنافسة المستوى الأول لبطولة الإمارات على حواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم، وهو يماثل ارتفاع حواجز الجائزة الكبرى في البطولات الدولية من فئة النجمتين.

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