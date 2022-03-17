أبطال الإمارات والعالم يتنافسون في 10 فئات بـ «سباق دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيكون شاطئ الشروق في جميرا مسرحاً لأحداث سباق دبي الدولي للدراجات المائية (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2022)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل.

وسيتنافس الأبطال المشاركون في سباق دبي للدراجات المائية على ألقاب 10 فئات، هي: واقف جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف جي بي 3.3، وواقف جي بي 3.2، وواقف جي بي 3.1، وواقف مخضرمين، وجالس جي بي 1، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 4.

ويستقطب سباق دبي الدولي نخبة أبطال رياضة الدراجات المائية المحترفين، يتقدمهم نجوم الإمارات راشد سهيل الطاير، وخليفة خالد بالسلاح، وعمر عبدالله راشد، وسلمان يونس العوضي، وعبدالله عبدالرحمن الحمادي، وعامر حوير، وخالد المازمي، ومانع المرزوقي، وسعود خوري، وغيرهم.

وتبرز في قائمة السباق أسماء عالمية مثل الفرنسي رافائيل مورين والكويتيون يوسف العبدالرزاق وراشد الدواس وأحمد الخضاري والمجري كازا جورجي والياباني شينجي كوجيزاكي والقطري وليد الشرشني والدنماركي ماركوس جورجينسن.

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