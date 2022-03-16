نقل مباراة الإمارات والعراق في تصفيات المونديال إلى "أرض محايدة"

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره العراقي، والمقررة 24 الجاري، إلى أرض محايدة. وقال اتحاد الإمارات في بيان صحافي اليوم أن الملعب المقرر للمباراة سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة. يذكر أن المنتخب يحل ضيفا على العراق ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

وكان يفترض أن تقام المباراة على استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، لكن تقرر نقلها إلى أرض محايدة دون الكشف عن الأسباب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news