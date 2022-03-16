المصدر: الإمارات اليوم

مفاوضات

دخل أكثر من نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين في مفاوضات مع وكيل أعمال أحد المدربين الأجانب، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم، من دون أي تحرك من إدارة هذا النادي لتمديد عقد المدرب، رغم النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق حتى الآن.

رحيل

أبلغ اللاعب الأجنبي الكبير في أحد أندية دوري المحترفين، إدارة النادي بأنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادٍ آخر للانضمام إلى صفوفه.

احتراف

عزا لاعب عربي في أحد أندية المحترفين رغبته في الرحيل عن النادي، وعدم تمديد عقده مع ناديه، لرغبته في خوض تجربة احتراف في أحد الدوريات الأوروبية، سعياً للعودة إلى تشكيلة منتخب بلاده بناءً على نصيحة من مدربه الذي أوصاه بالاحتراف في أوروبا.

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