حبيب الفردان ينتزع نقطة لكلباء.. ويحرم الظفرة من الفوز

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نجح فريق الظفرة من نيل نقطة ثمينة بتعادله مع كلباء (2-2) في المباراة التي اقيمت في ملعب كلباء ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين ليعزز من حظوظه بالبقاء، بعد ان رفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما أصبح رصيد كلباء 20 نقطة. وظهر حبيب الفردان بصورة مميزة في المباراة، بعد أن سجل هدفي التعادل لفريقه.

افتتح الظفرة التسجيل عن طريق سلطان الغافري قبل ان تكتمل اول دقيقة من المباراة، بعد أن سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل حبيب الفردان هدف التعادل لكلباء بعد ان اكمل كرة شتتها دفاع الظفرة بشكل خاطىء، ليسددها الفردان في مرمى الظفرة (13). وتقدم الظفرة مجددا بالهدف الثاني بعد تسديدة من خارج الجزاء عن طريق البرازيلي اغوستو فييرا، والذياستلم كرة امام منطقة الجزاء، هيأها لنفسه وسددها داخل المرمى (30). ونجح كلباء بتسجيل هدفه الثاني عن طريق الفردان، من خلال رأسية في الدقيقة 65.

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