محمد بن راشد يشهد افتتاح مهرجان القدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 89 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتابع سموّه فوز الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريغز باللقب، بعدما جاءت في المركز الأول على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، رغم أنها جاءت في المركز التاسع في المرحلة الأولى وتراجعت إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، وواصلت تراجعها بحلولها في المركز الـ17 في المرحلة الثالثة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ماريا سانتينا على صهوة الجواد «تونكي دي بو باريستا» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «بيليت دو بيغنون» المملوك إلى «إسطبلات إم 7».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّرت الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاءت في المركز الأول على صهوة الجواد «بامبو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلة زمناً قدره 1:25:40 ساعة، وتبعتها في المركز الثاني الفارسة الإسبانية برونا بوغولس على صهوة الجواد «لمار» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلة زمناً قدره 1:25:52 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة الجواد «جونيور» المملوك إلى «إسطبلات جميرا» بزمن قدره 1:25:57 ساعة.

وتقدمت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، بعدما سجلت زمناً قدره 1:11:29 ساعة، كما قفزت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون من المركز السادس إلى الثاني على صهوة الجواد «عنتر» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» بزمن قدره 1:11:42 ساعة، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون إلى المركز الثالث بزمن قدره 1:12:09 ساعة.

وحافظت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 1:05:34 ساعة، كما استمرت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون في المركز الثاني بزمن قدره 1:05:19 ساعة، بينما تقدمت الفارسة فاطمة سالم الهاجري من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «تشانيس» المملوك إلى «إسطبلات إعمار» بزمن قدره 1:05:23 ساعة.

من جهة أخرى، يقام اليوم كأس محمد بن راشد للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، كما يقام غداً كأس جميلتي للفرسات لمسافة 119 كيلومتراً، بينما يختتم المهرجان يوم السبت المقبل بإقامة كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً.

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