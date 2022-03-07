اتحاد الكاراتيه يوزّع المناصب الإدارية ويحدّد خطط العمل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

عقد مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكاراتيه، أول من أمس، اجتماعه الأول برئاسة اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وبحضور الأعضاء، حيث تم خلاله توزيع المناصب الإدارية، وإعادة هيكلة لجانه العاملة، وتحديد خطط العمل المقبلة.

وتم خلال الاجتماع إسناد منصب نائب أول للرئيس ورئاسة لجنة المنتخبات لراشد آل علي، ومروان سنكل النائب الثاني للرئيس، والمهندس حميد شامس أمينا عاماً، والدكتور عبدالله البادي أمين عام مساعد ورئيس لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، ومحمد الشحي المدير المالي، والدكتورة حصة بن حيد رئيساً للجنة المرأة، وإبراهيم النعيمي رئيساً للجنة المسابقات، وهشام العلماء رئيسا للجنة التسويق والاستثمار، وجابر الزعابي رئيسا للجنة الحكام، ومحمد عباس رئيسا للجنة الفنية ولجنة الاختبارات، والحكم الدولي إبراهيم الجناحي مستشارا للجنة الحكام.

واعتمد الاتحاد استمرار لجنتي التنظيم والأمن والسلامة، واستحداث لجنتي الانضباط والاستئناف.

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