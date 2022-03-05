ترتيب الهدافين في الدوري الإماراتي بعد ثنائية بيدرو بمرمى شباب الأهلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ارتقى هداف الوحدة، البرازيلي جواو بيدرو للمركز الثاني على لائحة هدافي دوري أدنوك للمحترفين بعد الهدفين اللذان سجلهما في شباك شباب الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة وانتهت نتيجتها لمصلحة أصحاب السعادة 3/1.

وتساوي بيدرو مع زميله في نفس الفريق، السوري، عمر خريبين، ولكل منهما 12 هدفا، فيما لازال مهاجم العين التوغولي لابا كودجو، في صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وقفز لاعب النصر، ضياء سبع أربعة مراكز في قائمة الهدافين بعد الأهداف الثلاث التي سجلها في شباك الامارات، ليحتل المركز الخامس متساويا مع زميله تيغالي ولكل منهما ثمانية أهداف.

وظل لاعب النصر، توزي في المركز الخامس في الترتيب العام، وله تسعة أهداف.

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