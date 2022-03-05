مشرف فريق العين: ما حدث في مواجهة العروبة يتكرر مرة كل خمس مواسم

المصدر: الإمارات اليوم

قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي إن "ما حدث في مباراة العين والعروبة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة 18 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين يتكرر مرة واحدة في كل خمس مواسم".

وأضاف في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: "الصدارة لازالت في قبضة (الزعيم)، برغم خسارتنا لنقطتين مهمتين يوم أمس، ونحن متفقون على وجود أخطاء في شوط اللعب الأول، غير أن الواقع يؤكد أن التوفيق لم يحالف العين في مباراته الأخيرة".

وتابع: "التزم المنافس أسلوباً دفاعياً محكماً بتقليص المساحات مع الاعتماد على المحاولات الهجومية العكسية فحالفهم التوفيق في التسجيل وعدم استقبال أهداف قياساً بمعدل الهجمات التي تعرض لها مرماهم وهذا الأمر قد يحدث مرة في كل خمس مواسم".

وتعليقاً على سؤال حول تعادل العين مع العروبة ذهاباً وإياباً، قال: أعتقد أن مواجهة الذهاب تختلف تماماً عن مباراة الإياب، وكما ذكرت لكم في الذهاب أن المباراة كانت بمثابة (الدش البارد)، بعد أن كنا متقدمين بثلاثة أهداف ولكن يوم أمس الأمر كان مختلفاً، تقدم المنافس ولكن بعد أن قمنا بترتيب أوضاعنا على الأرض لم يحالفنا التوفيق في التسجيل ونحن نحترم جميع منافسينا بغض النظر عن اسم أو موقع الفريق على لائحة الترتيب فمواجهات العين دائماً ما تكون التحضيرات لها مختلفة من الجميع.

ورداً على سؤال حول ان كان التعادل قد يؤثر على حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري الرابع عشر، قال: في اعتقادي أن الحديث عن التتويج بلقب بطولة الدوري لازال مبكراً فهناك ثمان جولات بمعدل 24 نقطة تفصلنا عن خط النهاية وبلغة الأرقام المنافسة على لقب الدوري حاضرة ما بين المتصدر وحتى صاحب المركز التاسع على لائحة الترتيب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news