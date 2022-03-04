دورة ودية لمنتخب الكرة الشاطئية بعد رمضان

المصدر: وام

أعلن مدير منتخب الكرة الشاطئية، بدر حارب عن برنامج نشاط المنتخب الوطني لخوض بطولة ودية عقب شهر رمضان المبارك، بمشاركة 4 دول، ضمن خطة الاعداد الطويلة للاستحقاقات الدولية الرسمية المقبلة. وقال بدر حارب لـ"وام": الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب الاسباني اميرالي يتابع عن كثب مباريات الدوري المقام حاليا من أجل اختيار أفضل العناصر، للتواجد في قائمة أبيض الشواطئ.

وكانت لجنة كرة القدم الشاطئية باتحاد الكرة برئاسة علي حمد قد تعاقدت مع الاسباني اميرالي مدربا للمنتخب الأول في 14 فبراير الماضي، بعدما وجهت الشكر إلى المدرب محمد المازمي على ما قدمه للأبيض خلال الفترة الماضية لاعبا ومدربا. وأضاف حارب أن إقامة النسخة الحالية من دوري كرة القدم الشاطئية ساهمت في افراز العديد من المواهب الإماراتية التي يستعد منتخب الإمارات للاستعانة بها خلال الفترة المقبلة، حيث يراقب الاسباني اميرالي مدرب منتخبنا الأول اللاعبين المشاركين في البطولة للاستعانة بهم.

وتقام حاليا منافسات النسخة الثانية على التوالي من دوري كرة القدم الشاطئية، حيث يتصدر المسابقة فريق شرطة دبي برصيد 24 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي "الوصيف"، فيما يحلّ دبا الحصن ثالثاً برصيد 19 نقطة، يليه ألتراس رابعاً وله 14 نقطة، وبلدية دبي خامساً برصيد 12 نقطة. وأكد بدر حارب أن المدرب الاسباني أميرالي سيقدم تقريرا مفصلا عن مسابقة الدوري وآلية تجمع المنتخب الأول، خاصة بعد وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في اللعبة بعدما كانت تتم الاستعانة بلاعبي كرة قدم الصالات.

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