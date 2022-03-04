تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز غداً.. و«طيران الإمارات» ترعى أمسية «سوبر ساترداي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية «سوبر ساترداي 2022»، ستشمل برنامجاً حافلاً، مع إقامتها على مضمار ميدان، يوم غد السبت، متضمنة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل». وترعى «طيران الإمارات» الأمسية، التي تعد الختامية لكرنفال كأس دبي العالمي الموسم الجاري، حيث تكتسب أهميتهما بكونها تشتمل على 9 سباقات، في بروفة مصغرة لأمسية كأس دبي العالمي 26 الجاري، البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وأوضح النادي في بيان صحافي، أن الحفل سيتضمن تكريم الفائزين في فئات أفضل حصان، وأفضل مالك، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، إضافة إلى فئتي: جائزة اختيار الناس، وأفضل فارس محلي، وهما الفئتان اللتان تم تحديدهما من قبل عشاق السباق، عبر التصويت الإلكتروني، من خلال موقع الجائزة، علاوة على إضافة جائزة استثنائية لدورة هذا العام، وهي «جائزة التميز»، التي سيكشف عنها وعن الفائزين بها خلال الأمسية عقب السباق السادس.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «لقد أصبحت جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، جزءاً لا يتجزأ من موسم سباقات الخيل في دولة الإمارات، ونكرم من خلالها الذين أبدوا تميزاً واضحاً خلال أمسيات الكرنفال وكأس دبي العالمي، وحققوا نجاحات يعتد بها على مدار العام، سواء محلياً أو دولياً».

• «سوبر ساترداي» تشتمل على 9 سباقات في بروفة مصغّرة لكأس دبي العالمي.

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