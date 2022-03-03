"الآسيوي" لم يعتمد بعد آلية المشاركة في نسخة 23-2024 بدوري الأبطال وكأس الاتحاد

المصدر: وكالات

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نضال بحران أنه لم يتم اعتماد أي صيغة نهائية بخصوص آلية اعتماد الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال اسيا وكأس الإتحاد الآسيوي لموسم 2023 - 2024. جاء ذلك في أعقاب مصادقة المكتب التنفيذي الأسيوي على توصية لجنة المسابقات المتضمنة تحويل روزنامة بطولات الأندية لتقام حسب النظام الموسمي من الخريف حتى الربيع بدلا من النظام الحالي الذي يقام على امتداد السنة الميلادية وهو ما نتج عنه انتهاء موسمين محليين بالاتحادات المحلية قبل انطلاق نسخة 2023 / 2024.

وأوضح نضال بحران في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"الاتحاد الأسيوي لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حيث لازالت لائحة البطولات التي توضح هوية واشتراطات المشاركين دون تغيير في الوقت الراهن، ويحرص الاتحاد الأسيوي على إشراك الاتحادات الوطنية الكروية في النقاش وأخذ المرئيات كجزء من تكريس العمل المشترك للوصول لقرار مدروس يحقق الإيجابية لبطولات الأندية".

وتوضح المادة التاسعة بفقرتها الأولى من لائحة دوري أبطال آسيا اشتراط المشاركين بالبطولة وفق المقاعد المتاحة لكل اتحاد وطني بالترتيب الذي يشمل بطل الدوري ثم بطل الكأس ثم صاحب المركز الثاني والثالث والرابع حال تكرار الفريق الحاصل على بطولتي الدوري والكأس، مع اشتراط الحصول على الرخصة الأسيوية.

ونفى بحران صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، حيث أكد :"الوقت لا زال مبكرا من أجل اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص، والأكيد أن المشاورات سيعقبها إبلاغ الاتحادات الوطنية المشاركة بالآلية المتبعة ، حرصاً على التنظيم الأفضل لمستوى المشاركة العملية والاهتمام بجوانب القوة الفنية والتسويقية للبطولة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news