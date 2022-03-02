باب التسجيل لبطولة البادل تنس مفتوح حتى 18 مارس الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرّرت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية استمرار التسجيل للمشاركة في بطولة البادل تنس حتى 18 مارس الجاري، ضمن منافسات النسخة التاسعة التي تُقام خلال شهر رمضان في مجمع ند الشبا الرياضي، إذ يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

وتتضمن دورة ند الشبا الرياضية ست رياضات هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية والجوجيتسو.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، إنه في إطار النمو المستمر لفعاليات البادل تنس يتضمن برنامج النسخة التاسعة البطولة الخليجية إلى جانب المنافسات المحلية، وتقتصر المشاركة في البطولة الخليجية على المنتخبات الخليجية المختارة من قبل اتحادات البادل الخليجية في كل دولة.

وكان منظمو دورة ند الشبا قد أعلنوا في وقت سابق عن إضافة بطولة للمنتخبات الخليجية ستُقام ضمن منافسات البادل تنس وتستمر على مدار أربعة أيام.

وتتضمن المنافسات المحلية للبادل تنس ست فئات للرجال هي: فئة المبتدئين، والمتوسطة، والمتقدمة، والمحترفة، والمزدوجة.

وتُقام منافسات الأدوار التأهيلية في الفئة الخليجية بنظام المجموعات، إذ سيتم تقسيم الفرق على مجموعتين بواقع ثلاثة فرق في كل مجموعة، ويتأهل للأدوار النهائية الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما تُقام منافسات الأدوار التأهيلية في البطولة المحلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وسيتأهل أفضل 16 «زوجي» للأدوار النهائية، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.

وأكدت اللجنة المنظمة في البيان أن «رياضة البادل تنس أثبتت أهميتها من خلال تواجدها في برنامج دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، نظراً لما يضمه مجمع ند الشبا من ملاعب حديثة صُممت وفق الطراز العالمي، ما أسهم في زيادة عدد الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية على مستوى المنتخبات والفردي الخاصة بتلك الرياضة».

وأضاف البيان: «قدمت دورة ند الشبا الرياضية الدعم لهذه الرياضة ووفرت لها سبل النمو والانتشار، حتى أصبحت رياضة البادل تنس الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة ومن مختلف الأعمار والجنسيات، كما أصبحت ملاعب البادل تنس في مجمّع ند الشبا الرياضي ملتقى الأبطال الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات، وكذلك ملتقى المنتخبات العربية والخليجية والآسيوية».

• برنامج النسخة التاسعة يتضمن البطولة الخليجية إلى جانب المنافسات المحلية.

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