بوجاتشر يحتفظ بلقب طواف الإمارات للعام الثاني على التوالي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج السلوفيني تادي بوجاتشر بطلاً للنسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي أقيم على سبع مراحل، لمسافة 1060 كلم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته اليوم السبت الموافق 26 فبراير الجاري، على قمة جبل حفيت بمدينة العين، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بوجاتشر بلقب الطواف للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة والأخيرة (مرحلة مبادلة) في العين، ليحقق إنجازاً كبيراً لفريق الإمارات ويحتفظ باللقب الذي أحرزه في 2021 للعام الثاني على التوالي، ويواصل انتصاراته استكمالاً لفوزه الذي حققه العام الماضي بلقب طواف فرنسا.

واحتفظ نجم فريق الإمارات بلقبه في طواف الإمارات بعد أن أنهى مراحل الطواف السبعة في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 25:38:16 ساعة، وتغلب بفارق 22 ثانية على البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس جريناديرز، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، في تكرار لنفس ترتيب نسخة 2021، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام، الإسباني بيلو بيلباو دراج فريق البحرين فيكتوريوس بفارق 48 ثانية عن بوجاتشر، بينما جاء في المركز الرابع الروسي ألكسندر فلاسوف دراج بورا هانزجروهي الألماني، فيما استمر فريق الإمارات في تقديم نسخة مميزة في الطواف بحصول دراجيه البرتغالي جواو ألميدا والبولندي صاحب الخبرة رافال مايكا على المركزين الخامس والسابع.

ونجح بوجاتشر في حسم لقب المرحلة السابعة والأخيرة في العين لمسافة 148 كلم، رغم المنافسة مع آدم ياتس، حيث تمكن الدراج السلوفيني من التفوق على منافسه البريطاني في آخر 200 متر بالسرعة القصوى قبل عبور خط النهاية على قمة جبل حفيت، وأنهى مسافة السباق في 3:20:24 ساعة، فيما حل ثالثاً بيلو بيلباو، وفي المركز الرابع جواو ألميدا.

واعتلى فريق الإمارات صدارة الترتيب العام للفرق، متقدماً على فريق دي إس إم الفرنسي في المركز الثاني، وفريق البحرين فيكتوريوس الثالث.

بانتهاء النسخة الرابعة أصبح بوجاتشر أكثر الدراجين فوزاً في مراحل طواف الإمارات خلال أربعة نسخ، وسجل الفوز في 4 مراحل، بزيادة انتصار عن الإيرلندي سام بينيت والسلوفيني بريموز روغليتش، وأيضاً أكثر من فاز بالمرحلة الجبلية في العين بقمة جبل حفيت.

شارك في مراسم التتويج كل من أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ، غانم مبارك راشد الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين إلى جانب ممثلي الرعاة، إسماعيل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة استراتا ، أميمة أبو بكر مديرة المكتب التنفيذي للاتصال في مبادلة، بيتر إبراهام ممثل الشركة العالمية القابضة، سويدان راشد الظاهري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات ، محمد القاسم ممثل نخيل، هاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي، كارلو فيرو ممثل وكالة التجارة الإيطالية.

كما قدم الشيخ سلطان بن طحنون بحضور عارف حمد العواني تأشيرة الإقامة الذهبية لتادي بوجاتشر ومارو جيانيتي مدير فريق الإمارات، تقديرا لاسهامتهم الكبيرة في إعلاء اسم الإمارات في المحافل الرياضية العالمية.

كما تم تكريم فريق الإمارات بجائزة أفضل فريق طواف الإمارات وذلك بحضور سعادة مطر اليبهوني رئيس فريق الإمارات، إضافة إلى ذلك تم تكريم كافة الجهات الداعمة والمتطوعين في أجواء مميزة احتفالية بختام الحدث العالمي المرموق.

وفي ختام النسخة الرابعة لطواف الإمارات حصد بوجاتشر القميص الأحمر للمتصدر برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما انتزع البلجيكي جاسبر فيليبسن القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، فيما نال الروسي ديميتري ستراكوف القميص الأسود برعاية طيران أبوظبي لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة.

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