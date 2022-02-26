تألق لافت لـ"شايمة" و"حشيمة" بختامي المرموم للهجن (صور)

المصدر: أحمد طارق - دبي

انطلقت بميدان المرموم تحديات سن الكبار بمهرجان المرموم التراثي 2022، اليوم السبت، من خلال تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، والتي اقيمت على مدار ستة عشرة شوطاً صباحياً، وإثنا عشر شوطاً في الفترة المسائية، وأقيمت السباقات لمسافة ثمانية كيلومتر بمشاركة 1202 مطية تنحدر من سلالات عريقة وقوية في عالم سباقات الهجن.

وحققت المطية المتميزة صاحبة الانتصارات المتعددة في مختلف الميادين (شايمه) المملوكة لـ سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي لقب الشوط الرئيسي للحول المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:24:4 دقائق.

وواصلت (حشيمة) بشعار سالم احمد محمد دري الفلاحي مشوارها مع التألق والإنتصارات وتمكنت من حصد لقب الشوط الرئيسي للحول المهجنات بوصولها إلى خط النهاية في توقيت بلغ 12:24:2 دقائق.



وإنتزع (مخوف) لقب الزمول المحليات في الشوط الرئيسي بعد أن قطع مسافة الثمانية كيلومتر في زمن وقدره 12:53:7 دقائق ليهدي مالكه لقباً غالياً ومستحقاً.

في المقابل كان التألق من نصيب (كيفان) لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي الذي يملك في رصيده خمسة رموز ظفر بها خلال مشواره في عالم سباقات الهجن، وقدم أداء رفيعاً بحسمه لرحلة الزمول المهجنات في زمن بلغ 12:37:1 دقائق.

من جهة أخرى ذهبت الصدارة في أول أشواط الفترة الصباحية للحول المحليات إلى شعار سلطان سعيد راشد دغيش الذي قدم (الخليج) بتميز كبير مسجلة زمناً وقدره 12:29:1 دقائق.

وأفصح شعار مكتوم سعيد منانه غدير الكتبي عن تميزه في شوط الحول المهجنات من خلال (اليمامه) التي قطعت رحلة السباق البالغة 8 كيلومتر في توقيت زمني بلغ 12:17:20 دقائق.

وأهدى (مرموق) مالكه سعيد العبد عامر العويسي ناموس الزمول المحليات بزمن وقدره 12:40:05 دقائق.

وكان (مناسب) المملوك لـ خليفه سعيد عبيد خليفه الحميري هو صاحب التميز في رابع الاشواط للزمول المهجنات حيث تمكن من الحسم في توقيت وقدره 12:40:5 دقائق.

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