20 ذهبية لـ"فرسان الإرادة" في "بارالمبية غرب آسيا".. والإمارات تتسلم علم "النسخة الرابعة"

المصدر: الإمارات اليوم

أنهى "فرسان الإرادة" من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، المشاركة الناجحة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "البحرين 2022"، في المركز الثاني للترتيب العام، برصيد 20 ميدالية ذهبية، من أصل 75 ميدالية ملونة "20 ذهبية، 27 فضية و28 برونزية"، في 6 منافسات شملت ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة السلة للكراسي المتحركة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البوتشيا.

وتجاوزت المشاركة الأخيرة لـ "فرسان الإرادة"، نتائج الدورة الماضية لألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثانية والتي أقيمت بالأردن 2019، والتي انهاها منتخبنا في المركز الثالث للترتيب العام برصيد إجمالي 59 ميدالية من بينها 16 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية.

وأسدل الستار أمس على منافسات الدورة الثالثة. وشهد حفل الختام الذي أقيم بمدينة خليفة الرياضية، بحضور الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بجانب رؤساء الوفود ولاعبي المنتخبات المشاركة، تسليم علم استضافة "النسخة الرابعة" لدورة ألعاب غرب آسيا 2024 إلى الإمارات.

وتسلم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، علم استضافة الدورة من الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد، إيذانا ببدء استعدادات الإمارات لاحتضان الحدث البارالمبي للمرة الثانية بعد الأولى في 2017 في خورفكان بإمارة الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news