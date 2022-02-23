السويسري «بيسيجر» بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الإمارات في عجمان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

خطف السويسري «ستيفان بيسيجر» صدارة طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يقام في نسخته الرابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بعد فوزه أمس بلقب المرحلة الثالثة من الطواف التي أقيمت في إمارة عجمان (مرحلة جي 42).

وحل بيسيجر دراج فريق «إي إف إيديوكيشن» الأميركي، في المركز الأول في سباق السرعة ضد الساعة، لمسافة تسعة كيلومترات، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:43 دقائق، ليتغلب على بطل العالم الإيطالي «فيليبو جانا»، دراج فريق إينيوس، الذي تغلب على لبيسيجر في مرحلة «ضد الساعة» في نسخة العام الماضي، وحل في المركز الثاني، بفارق سبع ثوانٍ عن بيسيجر.

حضر منافسات المرحلة الثالثة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والذي أعطى شارة انطلاقة المرحلة.

وجاءت نتائج المرحلة الثالثة مطابقة للتوقعات والترشيحات التي وضعت الثنائي بيسيجر وجانا في مقدمة المرشحين للفوز بالمرحلة، بينما جاء في المركز الثالث الهولندي توم دومولين دراج فريق تريك سيجافريدو، بفارق 14 ثانية عن بيسيجر. وقدم دراجو فريق الإمارات أداء مذهلاً في المرحلة الثالثة، واحتل الثلاثي السلوفيني تادي بوجاتشار، والبرتغالي جواو ألميدا، والدانماركي ميكيل بيرج، المراكز من الرابع حتى السادس، ليعزز الفريق من حظوظه في المنافسة على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي، لاسيما بوجاتشار بطل النسخة الثالثة، وبطل طواف فرنسا لعامين متتاليين، الذي أنهى السباق بفارق 18 ثانية عن بيسيجر، فيما جاء البلجيكي جاسبر فيليبسن بطل المرحلة الأولى في المركز العاشر.

وتوج بيسيجر بالقميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام للطواف في ختام المرحلة الثالثة، بزمن قدره 9:13:02 ساعات، بفارق سبع ثوانٍ عن فيليبو جانا الذي ارتقى للمركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث في الترتيب العام البلجيكي جاسبر فيليبسن، وفي المركز الرابع توم دومولين، وخامساً تادي بوجاتشار.

وتراجع البريطاني مارك كافينديش، بطل المرحلة الثالثة، إلى المركز الـ17 في الترتيب العام، بعد أن أنهى المرحلة الثالثة متأخراً بفارق 34 ثانية عن بطل المرحلة.

وحافظ البلجيكي جاسبر فيليبسن على القميص الأخضر، برعاية وكالة التجارة الإيطالية، لمتصدر الطواف بالنقاط، بعدما وصل إلى 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الروسي ديميتري ستراكوف، دراج فريق جازبروم، وثالثاً بيسيجر برصيد 21 نقطة.

كما توج بيسيجر بالقميص الأبيض برعاية «نخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، فيما حافظ ديميتري ستراكوف على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توج الفائزين في ختام المرحلة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومنصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «جي 42»، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

مرحلة «مدينة برجيل الطبية»

تنطلق من الفجيرة ينتقل الطواف في المرحلة الرابعة اليوم (مرحلة مدينة برجيل الطبية) لمسافة 181 كلم، وهي المرحلة الجبلية الأولى في الطواف، وتبدأ من إمارة الفجيرة، وتحديداً من قلعة الفجيرة، وتشق طريقها شمالاً، وصولاً إلى أعلى قمة جبل جيس، بارتفاع نحو 1491 متراً فوق سطح البحر ولمسافة 20 كلم.

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