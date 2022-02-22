ختام دوري أبوظبي للبادل تنس الأحد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُختتم منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس وذلك يوم الأحد المقبل، على ملاعب (أبوظبي بادل هب) في نادي أبوظبي للكريكت، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت المنافسات قد انطلقت شهر نوفمبر الماضي، وشهد الدوري مشاركة مجتمعية كبيرة ومميزة، في إطار سعي مجلس أبوظبي الرياضي المتواصل لتقديم المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تشجع عموم فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام، ومواكبة تطور رياضة البادل تنس والإقبال المجتمعي الواسع الذي تشهده في الفترة الأخيرة.

من جهته أشاد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بالإقبال المجتمعي الكبير الذي شهدته منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس منذ انطلاقته في نوفمبر من العام الماضي، والذي أتاح الفرصة لكافة فئات المجتمع لتسجيل مشاركتهم والتنافس، ما يترجم الخطط الطموحة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، وجعل الرياضة بشكل عام نمطاً للحياة اليومية.

وقال الهاشمي: "فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها دوري أبوظبي للبادل تنس، وخصوصاً في ظل الانتشار الكبير التي تشهده هذه اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، ونعد الجميع بتنظيم نسخة مميزة أيضاً الموسم المقبل، حرصاً منا على خلق أجواء من المنافسة المثيرة بين جميع المشاركين".

الجدير بالذكر أن منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس أقيمت على ملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكت (أبوظبي بادل هب)، ونادي أبوظبي الرياضي، وراديسون بلو، وليتس بادل، حيث تم رصد جوائز مالية وعينية للفائزين بمختلف الفئات، والتي سيتم تسليمها مع ختام المنافسات عند الساعة الخامسة من مساء الأحد المقبل.

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