البريطاني كافينديش بطل المرحلة الثانية من طواف الإمارات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج البريطاني مارك كافينديش بطلاً للمرحلة الثانية من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته الرابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، عبر سبع مراحل، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

ونجح كافينديش (37 عاماً)، دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، وبطل العالم السابق، في الفوز بلقب المرحلة الثانية (مرحلة الشركة العالمية القابضة)، التي أقيمت في أبوظبي، أمس، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في زمن قدره 4:20:45 ساعات، وتفوق كافينديش على البلجيكي جاسبر فيليبسين دراج البيسين فينيكس، الذي حل في المركز الثاني، بعد أن كان قد فاز بالمرحلة الأولى في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، فيما جاء في المركز الثالث الألماني باسكال إيكرمان، دراج فريق الإمارات، ورابعاً الهولندي أولاف كوويج، دراج فريق جامبو فيزما، وفي المركز الخامس الفرنسي أرنو ديمار دراج فريق جروباما.

وحافظ جاسبر فيليبسين على القمصان الأحمر والأخضر والأبيض لمتصدر الترتيب العام للطواف، ومتصدر الترتيب بالنقاط، وأفضل دراج شاب تحت 23 سنة عقب نهاية المرحلة الثانية.

كما حافظ الروسي ديميتري ستراخوف على القميص الأسود، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة لليوم الثاني على التوالي.

وواصل فيليبسين صدارته للترتيب العام للطواف، عقب نهاية المرحلة الثانية بإجمالي زمن قدره 9:03:03 ساعات، بفارق أربع ثوانٍ عن الروسي ديميتري ستراخوف، دراج فريق جازبروم، الذي احتل المركز الثاني في الترتيب، بينما ارتقى مارك كافينديش إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفوزه بالمرحلة الثانية، بفارق ست ثوانٍ عن فيليبسين، فيما تراجع الإيرلندي سام بينيت، دراج فريق بورا هانزجروهي إلى المركز الرابع، وتقدم الألماني باسكال إيكرمان إلى المركز الخامس، وسادساً الإيطالي إيليا فيفياني، دراج إينيوس، بفارق 12 ثانية عن متصدر الترتيب.

كما تصدر فيليبسين الترتيب العام بالنقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً بفارق أ{بع نقاط عن ستراخوف، ويأتي كافينديش ثالثاً في ترتيب النقاط بـ20 نقطة، يليه سام بينيت بـ16 نقطة، وباسكال إيكرمان بـ13 نقطة.

وتوج الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، مارك كافينديش بلقب المرحلة الثانية، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني.

مرحلة «جي 42 – عجمان» اليوم

تقام اليوم مرحلة «جي 42 – عجمان» بسباق ضد الساعة لمسافة تسعة كلم، وهي مرحلة سرعة عبر طرق عجمان، ويسعى من خلالها كل دراج لتحقيق أسرع زمن خلال المسافة المحددة.

تصريحات

■■ بطل المرحلة الثانية من الطواف، مارك كافينديش: «كنت على يقين بأنه يمكنني الفوز هنا في أبوظبي، ورغم أن ثلث الفريق يشاركون للمرة الأولى كمحترفين في سباق ضمن الجولة العالمية، إلا أنهم قادوا بشكل احترافي للغاية، وتمتعوا بحس كبير من العمل الجماعي، والتكتيك الذي أسهم في فوزي بالمرحلة الثانية».

■■ متصدر الترتيب العام للطواف، جاسبر فيليبسين: «افتقدت لبعض السرعة، وكنت بعيداً للغاية في الكيلومتر الأخير، ولكنني دفعت بأقصى قوة لأتمكن من الوجود على خط النهاية. أدرك أن كافينديش سيكون منافساً قوياً بسبب الرياح المعاكسة نتيجة الخبرة التي يتمتع بها، ولكنه كان الأسرع في الوصول إلى خط النهاية».

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