الإمارات تشارك في 3 اجتماعات لاتحاد غرب آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا، أمل بوشلاخ، في الاجتماع العاشر للجنة، الذي عقد أمس برئاسة سوزان شلبي. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أجندة بطولات اتحاد غرب آسيا للسيدات لعام 2022، التي تتضمن إقامة ست بطولات على صعيدي الأندية والمنتخبات.

من جانبه، شارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، عضو لجنة التطوير في اتحاد غرب آسيا، خلفان بلهول، في اجتماع لجنة التطوير الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة أحمد البوعينين، عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما شارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا، سيف المنصوري، في اجتماع اللجنة الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حسين سعيد ومشاركة أعضاء اللجنة. وقال بيان صحافي: «وافقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشباب مواليد 2003 في الفترة من 25 يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبل في فلسطين، والبطولة التاسعة للناشئين مواليد 2006، على أن يتم تحديد موعدها والاتحاد المستضيف لاحقاً، كما وافقت على إقامة البطولة الثالثة لكرة القدم الإلكترونية خلال الفترة من الثالث إلى السابع من مارس في الكويت، وتنظيم البطولة الأولى لكرة القدم للشلل الدماغي في الأردن، على أن يتحدد موعدها خلال الأيام المقبلة، وثبتّت اللجنة الفئة العمرية مواليد 2009 للمشاركة في مهرجان اتحاد غرب آسيا الأول للواعدين بضيافة الاتحاد السعودي للفترة من 20 إلى 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى البطولة الثانية للكرة الشاطئية للفترة من 15 إلى 21 مايو، والبطولة الرابعة للصالات للرجال خلال الفترة من الرابع إلى 11 يونيو في الكويت.

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