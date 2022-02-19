لقب تحدي سبينس 92 للدرجات الهوائية من نصيب "ابتسام وهينلي"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظفرت دراجة فريق شرطة دبي، ابتسام زايد، بلقب النسخة الـ 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة وتحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة ضمن بطولات غراند فوندو العالمية.

وجاءت الإيطالية وعضو فريق سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الدولة كارميلا سيبرياني، في المركز الثاني، وحلت مواطنتها وعضو الفريق ذاته، أورورا مانتوفاني في المركز الثالث.

وشارك في السباق أكثر من 2500 دراج من مختلف الجنسيات.

وتأهل 258 دراج من المنافسين الأوائل في السباق من مختلف الفئات الـ10 للمشاركة في السباق النهائي لـ "غراند فوندو العالمي".

وفاز البريطاني سايمون هينلي بالمركز الأول في فئة الرجال، تلاه الفلبيني إدجاردو توناي، بينما حل الإماراتي عبدالرحمن سالم في المركز الثالث، ومواطنه عبدالله البلوشي في المركز الرابع.

وانطلق السباق الشهير الذي أقيم صباح اليوم السبت وامتد لمسافة 92 كيلومترًا من مدينة دبي الرياضية مرورًا بالعديد من المناطق السياحية الحيوية في دبي، أبرزها إكسبو دبي 2020، كما مر المسار بالعديد من الوجهات المميزة وأبرزها تلال الإمارات وجزر جميرا، ومضمار مونتجومري للجولف، وانتهى السباق في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

ويأتي هذا السباق ضمن العديد من سباقات الدراجات الهوائية التي تستضيفها دبي على مدار العام والتي تشهد تناميًا كبيرًا وتزداد شعبيتها كل بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي من مضامير متنوعة ومصممة وفق أحدث المعايير العالمية المخصصة للسباقات والتدريبات.

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