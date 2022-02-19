طواف الإمارات ينطلق غداً بمرحلة "مياه العين" في منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتجه أنظار العالم يوم غد الأحد، صوب إمارة أبوظبي وتحديدا في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث انطلاقة طواف الإمارات لعام 2022 والذي يمثل افتتاحية السباقات العالمية المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقا عالميا، وتمتد منافساته حتى 26 فبراير الجاري، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد، في منطقة الشرق الأوسط، ويقام بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة جميع المشاركين والمنظمين، وتقام النسخة الرابعة من الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1060 كيلومتراً، عبر 7 مراحل، تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة، ويمر السباق على أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية، في واحد من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وينطلق الطواف يوم غد بمرحلته الأولى من مدينة زايد بمنطقة الظفرة ( مرحلة مياه العين) ، والتي تعد مرحلة سريعة وتقام لمسافة 184 كم، حيث يمر الطواف عبر الكثبان الرملية لصحراء ليوا، وسيتم تغطية سلسلة من فترات الصعود والهبوط، وصولاً إلى منطقة تل مرعب، ثم اتباع نفس المسار في طريق العودة إلى مدينة زايد.

وستكون الانطلاقة من مدينة زايد (12:15 إلى 1:33) ثم الاتجاه مباشرة إلى المارية \ قصر ليوا عبر شارع محطة شمس للطاقة الشمسية مرورا بشارع E45 ثم الانعطاف يميناً¬ باتجاه قصر ليوا عبر شارع محضر الليف وصولاً إلى منطقة ليوا (1:45 إلى 1:47) ثم الانعطاف يميناً عند الدوّار نحو مدينة جفن والاتجاه مباشرة (1:49 إلى 1:56) عبر شارع E90 ثم الانعطاف يساراً باتجاه تل مرعب. الوصول إلى تل مرعب والانعطاف يميناً باتجاه ليوا ثم الانعطاف يميناً باتجاه مدينة جفن عبر شارع E90 (2:29 إلى 3:11) ثم الانعطاف يساراً من شارع E90 نحو ليوا والاتجاه مباشرة إلى خط النهاية في مدينة زايد (3:12 إلى 4:26) عبر شارع E45 ثم شارع محطة شمس للطاقة الشمسية.

ويعد طواف الإمارات حدثاً عالمياً مرموقاً ومفضلاً لنخبة الدراجين والفرق الكبيرة، حيث نجح أفضل دراجي العالم في تقديم عروض مذهلة في النسخ الثلاث الماضية، إذ سبق أن حصد اللقب في عام 2019 بريموز روجليتش، فيما فاز بلقب 2020 آدم ياتيس، في حين حاز على لقب طواف الإمارات في نسخة 2021 تاديج بوجاتشار المتوج مرتين بلقب طواف فرنسا.

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