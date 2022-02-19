التشيلية كاتالينا بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة (صور)

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس بلقب "كأس فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة للسيدات"، اليوم السبت، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 119 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.



وحسمت الفارسة كاتالينا لورنس اللقب على صهوة الجواد "جاكيم" المملوك إلى إسطبلات جميرا رغم حلولها في المركز الـ 20 في المرحلة الأولى.



وتقدمت الفارسة التشيلية إلى المركز الـ 12 في المرحلة الثانية، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة بحلولها في المركز الرابع قبل أن تقفز إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة.