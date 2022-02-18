الوصل والشارقة يحتفظان بـ"قوتهما" لموقعة الكأس

المصدر: أحمد طارق- دبي

تعادل الوصل مع الشارقة من دون أهداف في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس ويصل رصيد "الملك" إلى 30 نقطة في المركز الثالث.

واحتفظ المدربان أولاريو كوزمين وأودير هيلمان بعدد من اللاعبين الأساسيين وذلك لتجهيزهم لمباراة الفريقين في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة الثلاثاء المقبل، وهو ما انعكس على أداء الفريقين طوال اللقاء. وقدم الفريقين في الشوط الأول مردوداً ضعيفاً للغاية إذ لم يسدد أي منهما أي كرة باتجاه المرمى، وكانت أبرز فرصة كرة سددها الكونغولي مالانغو بجوار القائم (41).

أما الشوط الثاني تحسن أداء الشارقة بعدما شارك كل من البرازيلي كايو لوكاس والغيني عثمان كمارا بدلاً من سيف راشد ومحمد عبدالباسط، إذ سيطر "الملك" على مجريات اللعب.

وكاد مالانغو أن يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة قادها كايو لوكاس الذي مرر كرة جميلة خلف مدافعي الوصل، ووصل إلى المهاجم الكونغولي الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس الوصل محمد علي (70)، بينما أهدر عثمان كمارا أسهل فرصة في اللقاء من انفراد تام ولكن مهاجم الشارقة سدد الكرة خارج المرمى (77).



في المقابل أهدر البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا فرصة محققة للوصل من كرة لعبها محمد العكبري وسدد أوليفيرا الكرة فوق العارضة (79)، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين من دون أهداف.

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