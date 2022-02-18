44 من أبرز العدائين في العالم يشاركون في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: وكالات

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال مؤتمر صحافي أقيم في جزيرة المرجان، عن مشاركة 6 رياضيين جدد في نصف ماراثون رأس الخيمة 2022، استكمالاً لقائمة العدائين العالميين البالغة 44 من النجوم المشاركين في مجموعة" النخبة"، ضمن السباق المرتقب الذي ينطلق 19 الجاري.

وشهد المؤتمر الصحافي، حضور راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وأندريا ترابويو مدير سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، إلى جانب عدد من الرياضيين الدوليين ممن أكدوا مشاركتهم في السباق، بينهم العدّاء الأوغندي جاكوب كيبليمو، صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق النصف ماراثون، والعداء الكيني أبيل كيبشومبا الحائز على لقب ثاني أسرع وقت في سباق نصف الماراثون، والعدّاءة الإثيوبية أبابيل يشانه الفائزة بلقب سباق نصف مارثون رأس الخيمة 2020، والعداءة هيلين أوبيري بطلة العالم مرتين والفائزة بميداليتين أولمبيتين فضيتين في فئة 5000 متر، والعداء أمانال بيتروس والعداءة جينزيبي ديبابا.

وأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي، هو الإعلان الرسمي عن استقطاب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 44 رياضي من أبرز العدّائين في العالم، للتنافس على حصد اللقب والميداليات وللفوز بنصيب من الجوائز المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1219000 درهم إماراتي، والتي سيتم توزيعها على المشاركين الذين سيحققون المراكز الأولى في فئة "النخبة" بالإضافة إلى الفئات الرئيسية الأخرى. وسوف يشهد السباق منافسات محتدمة مع مشاركة 14 عدّاءة و30 عدّاء في فئة "النخبة".

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