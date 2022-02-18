دوري الجماهير «عيناوي».. الشارقة وصيفاً وخورفكان ثالثاً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قاد جمهور العين ناديه إلى حصد «جائزة الحضور الجماهيري الدورية»، في نسختها الثانية للجولات 12 و13 و14 على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، التي أطلقتها الرابطة في إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري، وتشمل «جائزة الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم، حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري. وقالت رابطة المحترفين في بيان، أمس: «حصد العين الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى في الجولات 9 و10 و11، وحل في المركز الثاني نادي الشارقة، فيما ظفر خورفكان بجائزة المركز الثالث».

وأضافت: «ستكون الأنظار مسلطة مع انطلاقة الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، يومي الجمعة والسبت 18 و19 فبراير الجاري، على المنافسة المحتدمة على النسخة الثالثة من (جائزة الحضور الجماهيري الدورية)، التي انطلقت ببداية الجولة 15، ليعلن عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بنهاية الجولة 17».

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