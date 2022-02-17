«السباق الصحراوي» يختتم النسخة السادسة لبطولة السلم للدرّاجات اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تُختتم اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وذلك بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تسجيل أكثر من 150 متسابقاً من الهواة المواطنين، والمحترفين المواطنين، والأجانب من المقيمين في الإمارات، إذ اعتمدت مسافة 30 كلم للهواة، و50 كلم للمحترفين، مع إتاحة المجال للراغبين في سباق الهواة لاستكمال المسافة الخاصة بالمحترفين خلال المنافسات.

وشددت اللجنة المنظمة في بيان صحافي على أنه تم تخصيص جوائز مالية محفزة، منها 15 ألف درهم لصاحب المركز الأول من المحترفين، والثاني 10 آلاف درهم والثالث 5000 درهم، فيما ينال صاحب المركز الأول في سباق الهواة 10 آلاف درهم، و6000 للمركز الثاني و4000 للمركز الثالث. وأكملت اللجنة المنظمة، الترتيبات كافة من أجل إقامة السباق بأفضل مسار يضمن التحدي وبما يُحافظ على سلامة الجميع، مع إقامة قرية بالقرب من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة سيح السلم ضمن محمية المرموم الطبيعية.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، إن اللجنة المنظمة تسعى دائماً لترجمة توجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق التميز والتنوّع في فعاليات كل نسخة من البطولة. وأضاف: «النسخة السادسة تميزت بأنها الأكبر منذ انطلاق بطولة السلم للدرّاجات، وقد شهدت إقامة سباقات مختلفة بالطريق الأسفلتي والصحراوي للرجال والفتيات، وبمشاركة جنسيات متعددة، لتكون البطولة مقصداً لجميع هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحطة لتطويرها في الدولة والمنطقة والعالم». يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة تضم كلاً من عمير بن جمعة الفلاسي، رئيساً، والأعضاء: محمد الموسى رئيساً للجنة الفنية، ورامي النابلسي رئيساً للجنة المالية، وماجد عبدالرحمن البستكي رئيساً للجنة الإعلامية.

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