النصر يستقبل وفداً من المشاركين في دبلوم «فيفا» لإدارة الأندية المحترفة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

استقبل نادي النصر، أول من أمس، وفداً من نخبة الأندية العالمية ومسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المشاركين في النسخة الأولى من دبلوم الفيفا لإدارة الأندية المحترفة في كرة القدم، على رأسهم ماركو روبيو، مسؤول إدارة الاحتراف والتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وذلك في إطار مشاركة نادي النصر مُمثلاً في المدير التنفيذي السابق لشركة النصر لكرة القدم سعيد العامري، في النسخة الأولى من دبلومة إدارة الأندية التي أطلقها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، لأول مرة على مستوى أندية العالم.

وذكر المركز الإعلامي للنادي أن هذه الدبلومة تهدف إلى مد مديري الأندية واللاعبين الدوليين السابقين بالخبرات المتعلقة بصناعة كرة القدم الحديثة والممارسات المتعلقة بإدارة الأندية واتخاذ القرارات في أمور التسويق والتمويل القانونية والحوكمة والمسائل القانونية وإدارة الملاعب.

وأضاف في بيان صحافي أن النصر يُعد النادي الإماراتي الوحيد الذي يشارك في هذه الدبلومة، وتم اختياره ضمن 30 نادياً من بين أكثر من 400 نادي حول العالم، حرصت على الترشح للمشاركة في الدورة، وهو من ضمن أربعة أندية فقط على مستوى قارة آسيا التي تم اختيارها للمشاركة في فعاليات الدورة التي بدأت في مارس الماضي وستنتهي في مارس من هذا العام.

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