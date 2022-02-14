«الدلة» الثالثة تغري سفيتولينا وهاليب في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنطلق اليوم بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ22، المقامة على ملاعب «سوق دبي الحرة»، وتمتد حتى 19 الجاري، في نسخة تطمح خلالها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والرومانية هاليب، إلى تحقيق إنجاز اللقب الثالث لهما في البطولة، بعد أن توجت سفيتولينا سابقاً بـ«دلة دبي» في 2017 و2018، وهاليب عامي 2015 و2020.

وتصطدم طموحات اللاعبتين بوجود مجموعة من النجمات، تتقدمهن ثمانٍ من أصل المصنفات الـ10 الأوليات عالمياً. كما تبرز ضمن قائمة المصنفات، الإسبانية موغوروزا، السادسة على العالم، التي تعود إلى دبي للدفاع عن لقبها للعام الماضي. وتدشن موغوروزا البطولة اليوم في لقاء صعب أمام الأميركية دانيل كولينز المصنفة 11 عالمياً، بينما سيكون الاختبار الافتتاحي أسهل على هاليب وسفيتولينا.

في جانب آخر، تعول الآمال العربية على التونسية أُنس جابر المصنفة 10 على العالم، والمصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً، في مهمة تبدو سهلة نسبياً في الدور الأول للتونسية التي تلتقي الروسية فيرا زفورناريفا المصنفة 82 عالمياً، وصعبة على المصرية التي تصطدم في أولى مبارياتها بالإستونية كونتافيت المصنفة تاسعة عالمياً.

وتسعى أنس جابر لتحقيق لقبها الأول في بطولة دبي، وثاني ألقابها في بطولات المحترفات، بعد التتويج بلقب «برمنغهام كلاسيك» صيف العام الماضي. في المقابل صنعت ميار شريف الحدث مطلع العام الماضي ببلوغ الأدوار الرئيسة في بطولة أستراليا، ثم فوزها في صيف 2021 ببطولة «كارلسروه» وقبلها في 2020 بـ«تشارلستون»، كما كانت أول مصرية تحقق فوزاً في بطولة رولان غاروس الفرنسية.

• آمال العرب معلقة على التونسية أُنس جابر والمصرية ميار شريف في النسخة 22.

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