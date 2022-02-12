100 دراج مواطن يظهرون في سباق عام الخمسين لبطولة السلم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينطلق غداً سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن اكتمال إجراءات تسجيل 100 متسابق في السباق، منهم 20 ممن حققوا المراكز الأولى في السباق الأول الذي أقيم مطلع الموسم الجاري، وشهد وقتها فوز أحمد المري بالمركز الأول وجاء إبراهيم آل علي في المركز الثاني وسعيد البلوشي في المركز الثالث.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات للسباق من خلال اعتماد المسار الذي تبلغ مسافته 137 كلم، في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي. وتقوم اللجنة المنظمة أيضاً بإنجاز الترتيبات لسباق النخبة للسيدات، الذي سيقام في اليوم التالي الإثنين 14 الجاري ولمسافة 124 كلم في منطقة سيح السلم أيضاً.

وحددت اللجنة المنظمة مسار السباق لمسافة 137 كلم لسباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين الرجال بما يساهم في رفع مستوى التنافس وتقديم إضافة مميزة من خلال المرور في مناطق متنوعة تضمها محمية المرموم مع الحرص على سلامة المشاركين طوال مسافة السباق.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الجاهزية الكاملة لإقامة سباقين متتالين في غضون 48 ساعة، بفضل جهود فرق العمل والكوادر الوطنية التي تضمها البطولة، والتي اكتسبت خبرات متراكمة على مدار ست نسخ من إقامة هذه البطولة. ومن المقرر أن تستكمل النسخة السادسة لبطولة السلم بعد ذلك بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 الجاري.

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