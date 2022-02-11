تونس تنتصر على "أبيض السلة" وتبلغ نصف نهائي بطولة العرب

المصدر: جوني جبور - دبي

انتزع المنتخب التونسي بفوزه اليوم على منتخب الإمارات "86-46"، بطاقة التأهل المباشر إلى نصف النهائي في بطولة العرب لكرة السلة للرجال، في ختام الدور التمهيدي عن المجموعة الأولى.

واستفاد المنتخب التونسي من نظام البطولة، الذي قضى ومع ختام دورها التمهيدي، بمنح بطاقة المتأهل المباشر لمتصدر المجموعة الأولى التي ضمت أربعة منتخبات، مقابل ثلاثة منتخبات في المجموعة الثانية، على أن يفرض على باقي المنتخبات الستة ولكلتا المجموعتين في ختام التمهيدي، خوض دورٍ تكميلي ينطلق بعد غدٍ بنظام خروج المغلوب، يتحدد من خلاله هوية باقي المنتخبات التي ستلحق بتونس إلى نصف النهائي، على أن يلتقي في هذا الدور أول المجموعة الثانية (المنتخب اللبناني) مع رابع المجموعة الأولى (المنتخب الأردني)، ووصيفي المجموعتين (المنتخب الليبي والمنتخب الجزائري) مع المحتلين للمركز الثالث في المجموعتين (المنتخب الإماراتي والمنتخب الصومالي).

ونجح المنتخب التونسي في فرض إيقاعه على مجريات المباراة، وبسط أفضليته المطلقة على نتائج الفترات الأربعة بواقع (17-14 و22-14 و17-6 و30-12).

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