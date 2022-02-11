"ماي دبي" راعياً لـ"بطولة دبي للتنس".. وموراي يشارك ببطاقة دعوة

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إبرام اتفاقية شراكة مع "بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2022" بصفتها الراعي الرسمي للمياه للبطولة للسنة الثالثة على التوالي. وستنطلق البطولة في 14 الجاري وتستمر 26 الشهر الجاري.

وتستقطب بطولة التنس مجموعة من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم، حيث سيشارك في فئة السيدات جاربيني موجوروزا الحائزة والمدافعة عن اللقب، وسيمونا هاليب الفائزة باللقب مرتين، وإيلينا سفيتولينا، وبيترا كيفوتا، بالإضافة إلى الفائزة باللقب للعام 2019 بيليندا بنشيتش. ومن جهة أخرى، سيشارك في فئة الرجال التي ستنطلق منافساتها في 21 الجاري مجموعة من أبرز اللاعبين، بمن فيهم نوفاك ديوكوفيتش، وأصلان كاراتسيف، وأندريه روبليف، ودينيس شابوفالوف، والفائز السابق بلقب البطولة روبرتو باوتيستا أجوت.

وكشفت البطولة أيضا عن انضمام آندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً وحامل لقب البطولة عام 2017، إلى قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة هذا العام وذلك بعد حصوله على بطاقة دعوة "وايلد كارد" في البطولة دون الحاجة إلى المشاركة في التصفيات التأهيلية إلى منافساتها.

ويعود البطل الأولمبي إلى دبي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب قبل خمسة أعوام. والجدير بالذكر أن حامل لقب ويمبلدون في مناسبتين حصل على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية ضمن قائمة الشرف للعام الجديد التي تحددها الملكة إليزابيث في ديسمبر لعام 2016 تكريماً لخدماته في مجال التنس والأعمال الخيرية، إضافةً إلى وسام الفروسية على يد الأمير تشارلز في عام 2019.

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