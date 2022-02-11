نظمها مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي.. ورشة أمن الملاعب تستعرض أنجح الممارسات العالمية

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

استعرضت ورشة أمن الملاعب التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي أنجح الممارسات العالمية في مجال أمن الملاعب، وشارك فيها ممثلين من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ولاليغا الإسبانية وفرنسا وجامعة مسيسيبي الأمريكية.

وافتتح فعاليات الورشة في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة اللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي وعدد من رؤساء الأٌقسام في شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وأندية وشركات كرة القدم بدبي وأكثر من 70 شخص عبر تقنية الفيديو، حيث رحب الغيثي بالمشاركين من داخل وخارج الدولة، وأشاد بجهود مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذه الورشة وأكد أن مثل هذه الملتقيات تساعد أهل الاختصاص من مراقبي الشرطة وضباط أمن المنشآت بالأندية الرياضية والمؤسسات الرياضية التزوّد بأحدث وسائل تأمين الملاعب والمباريات والبطولات الرياضية العالمية من خلال الاستفادة من النماذج التي يستعرضها الخبراء في الدوري الإيطالي والدوري الاسباني والفرنسي وكذلك المركز الوطني للسلامة والأمن الرياضي الأمريكي .

وقال الغيثي: "تأمين الملاعب والمنشآت الرياضية هدف تسعى دولتنا لتحقيقه، وهو المحافظة على سلامة الجمهور والمرافق الرياضية والمتنافسين واللاعبين والحكام والإداريين وكذلك تأمين الشخصيات الهامة التي تحضر الفعاليات المختلفة، ويكون ذلك وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير والوقائية قبل وأثناء وبعد المباريات والفعاليات الرياضية سيما وأن الملاعب والمنشآت الرياضية تستقطب أعداد كبيرة من الجماهير من مختلف الاعمار والجنسيات، ولتحقيق هذا الأمر لابد من تجهيز المنشآت الرياضية بأنظمة أمنيه حديثه قائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة تدار بكفاءة إدارية مؤهلة قادرة على حماية الجميع، وخلق بيئة صحية وآمنة للمنافسات، وتأهيل الكوادر البشرية أمنياً وإدارياً لتكون قادرة على التعامل مع الأحداث كافة".

وتحدث في الورشة من خلال تقنية الفيديو كل من أنطونيو تالاريكو رئيس عمليات المباريات والفعاليات والنزاهة وضابط الأمن في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وفرنشيسكو دافالي مستشار شركة إيكوتينيك للخدمات الأمنية بإيطاليا، وفلورنتينو فيلابونا مدير النزاهة والأمن في رابطة الدوري الاسباني لاليغا، ومصطفى آبا ساني رئيس مجلس إدارة شركة جيستن سبورت للخدمات الأمنية الرياضية في فرنسا، ود. ستايسي هال المدير التنفيذي للمركز الوطني للسلامة والأمن الرياضي للجماهير بجامعة مسيسيبي "إن سي إس فور" بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض كل من أنطونيو تالاريكو وفنشيسكو دافالي أهم الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها خلال المباريات المهمة وفي المسابقات القارية حيث تم التأكيد على أن تنظيم المباريات القارية في إيطاليا يتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والقوانين الدولية وتعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبروتوكولات البطولات ويجب على المنظم والمسؤول عن الأمن في البطولات الموائمة بين هذه القوانين واللوائح لضمان أمن وسلامة الجمهور والفرق وانسيابية تنظيم المباريات، فيما ناقش فلورنتينو فيلابونا معايير أمن الملاعب في نظام ترخيص الأندية المحترفة حيث قدم شرحا وافيا عن الإجراءات التي يتم اتباعها لتأمين الجمهور ومنع الاحتكاك بين الجمهور الزائر وجمهور الفريق المستضيف وكذلك سلامة سيارات فرق العمل وباصات نقل اللاعبين والحكام وتفتيش الملعب وأنظمة كاميرات المراقبة في كل ملعب، كما تحدث عن المهام التي يقوم بها فريق الأمن قبل وأُثناء وبعد كل مباراة وعن التنسيق بين مختلف السلطات الأمنية التي تتشارك في العمل لضمان سلامة الجميع وعند حدوث اعتداءات أو تجاوزات عنصرية في المباريات وأيضا التعامل مع المشجعين المتطرفين.

واستعرض مصطفى آبا ساني دور شركات الأمن في تأمين المباريات والفعاليات الرياضية بالتنسيق والتعاون مع الشرطة الحكومية، واستعرض تجارب شركته في تأمين المباريات ومناطق تجمّع الجمهور والاحتفالات منذ كأس العالم 1998 في فرنسا وحتى الآن والتي تضمنت عددا كبيرا جدا من البطولات الرياضية الدولية المختلفة، كما أكد على ضرورة تدريب وتأهيل الأعداد الكافية من الأفراد القادرين على القيام بجميع مهام تأمين المباريات بداية من تفتيش الملعب قبل ساعات من المباراة وكذلك تفتيش وتنسيق دخول الجمهور يدويا وبواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأيضا الأجهزة الحديثة، إلى جانب مراقبة الجماهير عبر الرجال الذين ينتشرون في الملعب وأيضا عبر كاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة المحلية حيث تتطلب بعض المباريات وجود أكثر من 600 شخص يعمل ضمن فرق تأمين الملعب، وتناول أيضا موضوع التقنيات الحديثة لتأمين المنشآت الرياضية ويوم المباراة.

وعرضت د. ستايسي هال برامج وخدمات المركز الوطني للسلامة والأمن الرياضي للجماهير والبحوث والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي التي يقوم بها المركز والتي تعد مرجعا مهما لإصدار القرارات ووضع اللوائح الخاصة بتنظيم الفعاليات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي والمهم بما يضمن نجاحهم في أداء مهامهم وحماية المشاركين في المباريات والجمهور والمنشآت الرياضية على النحو الأمثل.

ويحرص مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي على تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، كما يتم استقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذي استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية في أشهر الدوريات والملاعب العالمية بهدف تطوير ورفع جاهزية المؤسسات الرياضية ودعم سبل اتخاذ القرار من خلال إيجاد حلول واعتماد أنظمة إدارية تعتمد على المعلومات وتحليلها.

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