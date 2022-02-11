750 خيلاً تتسابق على كأس دبي العالمي وجوائز تتجاوز 30 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف نادي دبي لسباق الخيل عن ترشيح 750 خيلاً من 20 دولة للمشاركة ضمن النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي المقررة في 26 مارس المقبل من خلال تسعة سباقات، بما في ذلك ستة سباقات من الفئة الأولى، ضمن الأمسية التي يترقبها عشاق سباقات الخيل حول العالم ويشارك فيها أهم ملاك ومربي ومدربي الخيول وأبرز الفرسان، وهي الأمسية التي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون حافلة بالسباقات المثيرة، بوصفها أفضل ختام لموسم السباقات والذي يتوّجه الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن النجاحات المتوالية التي يحققها كأس دبي العالمي، بل وقطاع رياضات الخيل على وجه العموم، هي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الداعم الأول والأهم لهذه الرياضة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الجهود لا تنقطع في ضوء توجيهات ومتابعة سموه، لترسيخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي على خارطة سباقات الخيل العالمية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن تطلعه للترحيب بأهم المُلّاك والمدربين والفرسان وعشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً قوة الترشيحات وقال: «حجم ونوعية الترشيحات القادمة من أهم دول العالم الرائدة في مجال سباقات الخيل يعكس القيمة الرفيعة لكأس دبي العالمي، وما تشهده من تطور مستمر منذ الانطلاقة الأولى للكأس في العام 1996 ليتحول اليوم إلى أحد أهم الفعاليات السنوية على أجندة سباقات الخيل في العالم».

وأضاف: «ترشيح العديد من الخيول المتميزة الفائزة بسباقات من الفئة الأولى، بما في ذلك (لايف إز جود) و(هوت رود تشارلي) يثري الحدث ويزيد من قوة المنافسة وروعة الأداء، ولا يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في دعم هذه النسخة من الكأس لتأكيد خروجها على النحو المعهود من إحكام التنظيم واكتمال الترتيبات، وبما يواكب مكانة دولة الإمارات الرائدة في عالم سباقات الخيل ورياضاتها»، موجهاً كذلك تحية شكر وعرفان لفريق عمل نادي دبي لسباق الخيل لما أبدوه من عملٍ جاد وتفانٍ واضح من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح للحدث العالمي.

مشاركة متميزة

وقد اجتذب الشوط الرئيس لأمسية كأس دبي العالمي الذي ترعاه طيران الإمارات، ويمتد لمسافة 2000 متر، 153 خيلاً، بما في ذلك 23 خيلاً فائزون في سباقات الفئة الأولى، ومن بين هؤلاء الفائز بكأس «بيجاسوس العالمي» في الولايات المتحدة البطل «لايف إز جود» للمدرب تود بليتشر، الذي رشح أيضاً «هابي سيفر» و«دكتور بوست» بينما رشح المدرب الأمريكي دوج أو نيل الحصان «هوت رود تشارلي» الذي قدم مستوى رائعاً خلال مشاركته في تحدي (آل مكتوم) حيث أبهر المشاهدين بفوز مستحق في شوط الفئة الثانية لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، بالإضافة إلى مجموعة قوية من الترشيحات من الولايات المتحدة تشمل أيضاً «أرت كولكتر»، الذي يدربه «بيل مووت»، و«ستورم ذا كورت» للمدرب بيتر أورتن الفائز بشوط «البريدرز كب» عام 2019.

ويأتي فريق جودلفين أيضاً بالخيل «ريل وورلد» الفائز بسباق من الفئة الثانية في ميدان بإشراف المدرب سعيد بن سرور، الذي أحرز كأس دبي العالمي تسع مرات آخرها كانت ثنائيته الشهيرة في عامي 2018 و2019 مع البطل «ثندر سنو»، وتضم الترشيحات أيضاً الفائز بسباق من الفئة الأولى «سالوت ذا سولدجير» من قبل المدرب البحريني فوزي ناس.

اليابان، التي فازت بكأس دبي العالمي في عام 2011 مع فيكتوار بيزا، من المقرر أيضاً أن تكون ممثلة تمثيلاً جيداً، مع الوصيف لعام 2021 «تشوا ويزرد» من بين ترشيحاتها، بالإضافة إلى الفائز لسباق الفئة الأولى.

راشد بن دلموك:

• «توجيهات محمد بن راشد أساس النجاحات المتتالية والمكانة العالمية الراسخة للكأس».

• «الجهود لا تنقطع لترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودبي على خارطة سباقات الخيل العالمية».

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