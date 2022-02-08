دكة

يشعر لاعب أجنبي كبير في أحد أندية دوري المحترفين بالضيق، وعدم الارتياح، من قرار مدرب الفريق بإجلاسه على دكة الاحتياط، وإشراك لاعب آخر مكانه، بعدما كان لاعباً أساسياً ضمن تشكيلة الفريق في الفترة السابقة، ما قد يؤثر سلباً في مستواه الفني لاحقاً. فسخ

فشلت شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في التوصل إلى صيغة اتفاق مع المدرب الأجنبي على فسخ التعاقد بالتراضي، إذ تمسك المدرب بحصوله ومعاونيه على كل مستحقاته المالية البالغة مليون دولار، عن الأشهر الخمسة المتبقية في الموسم. أنباء

انتشرت أنباء في الساعات الماضية عن إقالة مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز من منصبه، بسبب سوء النتائج التي تعرض لها العميد، بقيادة هذا المدرب، وآخرها الخسارة من عجمان بهدف نظيف، دون أن يصدر عن النادي أي تأكيدات رسمية.

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