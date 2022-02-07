سباق عام الـ 50 للإماراتيات للدرّاجات في ضيافة «محمية المرموم» اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

سيد مصطفى À دبي

تشهد منطقة السلم في محمية المرموم بدبي اليوم إقامة سباق عام الـ50 لفئة الهواة الإماراتيات، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل. وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة 71 متسابقة، سواء من خلال التسجيل الفردي، أو عبر فرق: الريف، الشعفار جميرا، البطين، العين للدراجين، الوثبة، الموفر أند شيكر، ياسي، ايروويك سايكلز، 971 اثليتس ومطارات دبي.

ويُقام السباق وفق مسار جديد، فيما أنجزت اللجنة المنظمة الترتيبات اللازمة كافة لضمان نجاح الحدث، وسلامة المشاركات، من خلال تطبيق المعايير الصحية بإجراء الفحوص الإلزامية لفيروس كورونا المستجد، وتأمين المسار الذي يتوافق مع قدرات وإمكانات هذه الفئة ويساعدهن على تقديم أقصى أداء ممكن خلال السباق. وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمير بن جمعة الفلاسي في تصريح صحافي «سعادته بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في السباقات التي تمت في النسخة الحالية، وكذلك عن الاستعدادات لهذا السباق بفضل الخبرات التنظيمية الكبيرة لأبناء الدولة وتكاتف الجهود من أجل أن تحقق البطولة جميع أهدافها، بعد أن تبوّأت مكانة إقليمية وعالمية رائدة منذ انطلاقتها الكبيرة بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال: «الغاية من النسخة السادسة، أن تكون أكثر شمولية وتنوعاً في السباقات، وهو ما انعكس على إطلاق سباقات جديدة تصدرها سباق (إكسبو- حتا)، الذي سعينا من خلاله للاحتفال باستضافة (إكسبو 2020 دبي)، والمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع العالم كله تحت سقف واحد في دبي، وإبراز معالم حتا، هذه المنطقة التي شهدنا فيها واحدة من أروع اللوحات الاحتفاليات باحتضانها احتفالية عام الـ50، كما جاء سباق اليوبيل الذهبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، في مسار مميز من أبوظبي إلى (إكسبو)، علماً أن النسخة الحالية تشهد تنظيم سباقات للرجال والسيدات الهواة والنخبة، إلى جانب السباقات الصحراوية». على صعيد آخر، فتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل في السباقات الثلاثة المتبقية هذا الموسم، إلى جانب اعتماد المسارات الخاصة بها، وهي: سباق عام الـ50 الثاني للهواة الإماراتيين 13 الجاري، وسباق عام الـ50 للنخبة للسيدات 14 من الشهر نفسه، وسباق عام الـ50 الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين 17 من الشهر نفسه.

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