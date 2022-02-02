مدرب الجزيرة: مبخوت والحمادي جاهزان لافتتاح مونديال الأندية

المصدر: وام

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة جاهزية كل من علي مبخوت وخليفة الحمادي للمشاركة أمام بيراي التاهيتي في اللقاء الافتتاحي لكأس العالم للأندية "الإمارات 2021" غدا. وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي اليوم: "الجزيرة أصبح جاهزا للمباراة من أجل تشريف الكرة الإماراتية"، معبرا عن سعادته بتواجد الجزيرة للمرة الثانية في مونديال الأندية.

وفيما يتعلق بمشاركة الدوليين، عقب العودة من المشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، قال كايزر: "سنرى مدى جاهزية اللاعبين الدوليين في المران الأخير، لكن حتى الآن لم يتحدد موقفهم". و أعرب المدرب عن ثقته في جميع لاعبي الفريق من أجل تقديم مباراة مميزة تليق بالفريق المستضيف للحدث الكبير، مؤكدا أنه يتعامل مع مباريات المونديال خطوة بخطوة.

وبسؤاله عن الفريق التاهيتي، قال: " اطلعت على عدد من المباريات لفريق بيراي من خلال الفيديو، وأعتقد أن أغلبهم لاعبون مهاريون قمنا بدراستهم جيدا، وعرفنا نقاط الضعف والقوة لديهم". وأكد كايزر أن مشاركة فرق عربية مثل الأهلي المصري والهلال السعودي أمر ايجابي للكرة العربية.

من جانبه قال لاعب فريق الجزيرة فيكتور أنه وزملاءه جاهزون للمشاركة مع الفريق وتحقيق الأفضل في هذه البطولة العالمية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر للمشاركة في مونديال الأندية.

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