لينزي: مونديال الأندية يتطلب نسقاً عالياً من الجاهزية البدنية

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال مدرب اللياقة لفريق «بيراي» التاهيتي، جان كلاودي لينزي إن على لاعبي فريقه أن يكونوا على قدر كامل من الجاهزية البدنية ليظهروا بشكل جيد خلال مشوارهم في كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق غداً، بمواجهتهم لفريق الجزيرة، مؤكداً أن البطولة العالمية تتطلب نسقاً عالياً من الجاهزية البدنية لتقديم أنفسهم للعالم.

وقال كلاودي في تصريحات لقناة «فرانس تي في» إن «بطولة في مستوى كأس العالم للأندية تتطلب مستوى عالياً من التحضير الفني، لذا يجب أن يكون مستوى كل اللاعبين جيداً للغاية، يجب علينا أن نحضرهم لهذا المستوى من الجاهزية».

واقر مدرب اللياقة بصعوبة المهمة أمام فريق الجزيرة في المباراة الافتتاحية، وقال: «فريقنا سيخوض اللقاء تحت ضغط كبير، لأننا سنواجه نادي الجزيرة المستضيف، إنهم فريق كبير ومن المهم بالنسبة لنا أن نركز على تحضير الفريق كما ينبغي وأن نكون في لياقة بدنية تليق بمكانة البطولة».

وكان بيراي الفريق المقبل من خلف المحيطات قطع نصف الكرة الأرضية، بعد أن قضى 36 ساعة من السفر عبر عدة مطارات قبل أن تحط رحال بعثته في أبوظبي للمشاركة في المحفل العالمي لأول مرة في تاريخه.

ويسابق الجهاز الفني للفريق الزمن من أجل الوصول لأفضل مرحلة من الجاهزية البدنية، خصوصاً أن الرحلة الطويلة كانت مجهدة للفريق، وهو ما احتاط له الفريق بالوصول المبكر لأخذ قسط من الراحة، وتعديل الساعة البيولوجية والتأقلم على طقس الدولة، والدخول في أجواء المونديال.

وقال جان كلاودي لينزي: «من الناحية البدنية يمكن القول إننا بشكل جيد في الوقت الحالي، لكننا نريد أن نكون في أفضل لياقة بدنية وتركيز ذهني صاف مع انطلاقة مشوارنا في البطولة».

• 36 ساعة سفر قضتها بعثة بيراي قادمة من خلف المحيطات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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