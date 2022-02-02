الدور الأول للدوري..253 هدفاً و5 إقالات مدربين

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران من جديد، السبت المقبل، بإقامة مباراتين، يلتقي فيهما الوحدة مع العروبة، واتحاد كلباء والشارقة، بعدما سجل الدور الأول تألقاً لافتاً للعين الذي يتربع على القمة برصيد 30 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني بـ24 نقطة. وشهدت أرقام الدور الأول تسجيل 253 هدفاً خلال 91 مباراة جرت في تلك المرحلة من المسابقة، بواقع 2.78 هدف في المباراة. وتصدر مهاجم العين، لابا كودجو، قائمة هدافي المسابقة بـ«13 هدفاً»، في حين كان لاعب النصر، ضياء السبع، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بست تمريرات.

وتألق حارس الظفرة عبدالله سلطان في حراسة المرمى، إذ يعد أكثر الحراس تصدياً للكرات بـ49 تصدياً.

وكان حراس المرمى هم الأكثر ظهوراً في مباريات الدور الأول، إذ شارك كل من حارس عجمان والشارقة، الشقيقان علي وعادل الحوسني، وحارس العين، خالد عيسى، وبني ياس، فهد الظنحاني، واتحاد كلباء، جمال عبدالله، في المباريات الـ13 لكل فريق في المسابقة.

ويعد لاعب العروبة البحريني علي مدن أكثر لاعبي الدوري مراوغة بـ46 محاولة ناجحة، فيما كان زميله رضا عطاس أكثر اللاعبين تلقياً للبطاقات الصفراء بست بطاقات.

وشهد الدور الأول تغير خمسة مدربين على مستوى أندية الوحدة، والشارقة، وخورفكان، والإمارات، والظفرة، فيما احتفظت سبعة أندية بمدربيها في تلك المرحلة من المسابقة.

وتعد عودة المدرب الروماني أولاريو كوزمين هي الأبرز لتولي تدريب الشارقة، بديلاً للمدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، إضافة إلى عودة المدرب المصري، أيمن الرمادي، لتدريب الإمارات.

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