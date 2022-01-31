المرزوقي بطل «الشراع الدولية» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انتزع الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، لقب الجائزة الكبرى في بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، في ختام منافسات اليوم الثالث أول من أمس. وشهد منافسة الختام وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين، وعمران أحمد العويس، رئيس البطولة. يذكر أن المرزوقي حقق بطولة أولمبياد الشباب في الأرجنتين عام 2018. وفاز الفارس حميد عبدالله المهيري بلقب المنافسات الدولية للفرسان الشباب عمر 25 سنة فأقل.

وفي أبرز النتائج الأخرى ضمن بطولة الشراع، توج الفارس علي بن خادم بجائزة (مزارع فارمز)، كما توج بالمركز الأول في المنافسة من فئة النجمتين، الفارس سيف عويضة الكربي، وفاز الفارس عبدالله أحمد الشرفا بلقب جائزة (بوليسورث أليت).

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