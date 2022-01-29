محمد بن حميد القاسمي يشهد انطلاق المرحلة الثانية لطواف الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، شهد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة انطلاقة المرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات ،المقام تحت شعار " 50 عاما في حب سلطان"، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد اللطيف الفردان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي.

بدأ سباق المرحلة الثانية في الحادية عشرة قبل الظهر من أمام "شموس" العقارية وانتهى عند نادي مليحة الثقافي الرياضي ،لمسافة 96 كيلومتراً ،وحقق الدراج المغربي أنس العبديه من فريق الشعفار جميرا لقب المرحلة ،وتلاه حمزة منصوري من منتخب الجزائر،ثم السلوفيني بول جريجا من شباب الأهلي .

وكان الطواف المحلي للشباب ، قد إنطلق في التاسعة صباحاً بنفس نقطتي البداية والختام ولكن لمسافة 71 كيلومتراً، وفاز بالمركز الأول أحمد على من نادي أبوظبي،وتلاه سلطان سارباز من نادي الشارقة ،ثم عبيد الشامسي من نادي الحمرية .

ويتصدر الترتيب العام للطواف بعد المرحلتين الأولى والثانية ،السلوفيني بول جريجا (شباب الأهلي) وزمنه 2.11.08 ساعة ،والثاني الأسترالي مونك سيروس من فريق مايو تايوان وزمنه 2.11.11 ساعة ،والثالث الاسباني باسكوال بونهوم من أكاديمية البحرين وزمنه 2.11.14 ساعة .

وبالنسبة لطواف الشباب يتصدر الترتيب العام يوسف إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان ،والثاني عبيد الشامسي من نادي الحمرية ،والثالث أحمد علي من نادي أبوظبي.



تفاصيل النتائج

الطواف الدولي: الأول أنس العبدية ( الشعفار جميرا) وسجل 1.59.50 ساعة، والثاني حمزة منصوري(منتخب الجزائر) وسجل 1.59.50 ساعة،والثالث بول جريجا(شباب الأهلي ) وسجل 1.59.50 ساعة . وبالنسبة إلى قمصان التميز حصل بول جريجا على القميصين الأصفر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي والأخضر برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس" ، وحصل أنس العبدية على القميص الأحمر برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحصل حمزة منصوري على القميص الأبيض برعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ،وحصل يوسف ميرزا على قميص الإمارات المخصص لصاحب أفضل زمن للمواطنين .



طواف الشباب: الأول أحمد علي (نادي أبوظبي) وسجل 1.50.33 ساعة ،والثاني سلطان سارباز (نادي الشارقة) وسجل 1.50.33 ،والثالث عبيد الشامسي من نادي الحمرية وسجل 1.50.33 ساعة .

وبالنسبة لقمصان التميز حصل يوسف إبراهيم الرفاعي (خورفكان)على القميصين الأصفر والأبيض ،وأحمد على (أبوظبي ) على القميص الأخضر،وسعود المرزوقي (الشارقة ) على القميص الأحمر ،وعبيد الشامسي (الحمرية) على قميص علم الإمارات .

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