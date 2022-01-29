علي خصيف يصف شعور لاعبي الجزيرة أمام ريال مدريد في 2017.. "لم نكن مستوعبين"!

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد حارس مرمى وقائد فريق الجزيرة الإماراتي علي خصيف جاهزية «فخر أبوظبي» للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، ووصف مشاعره وزملائه اللاعبين حين واجهوا ريال مدربد في نسخة 2017.

وقال: "المشاركة للمرة الثانية في مونديال الأندية باعتبار الجزيرة النادي الإماراتي الوحيد الذي يحصل على هذا الشرف، تدفعنا للاستعداد بقوة من أجل تشريف كرة الإمارات مثلما حدث في النسخة الماضية، التي شاركنا فيها ولعبنا مباراة تاريخية أمام ريال مدريد".

وأضاف: "الجزيرة على قدر الحدث، سواء على مستوى اللاعبين الذين تسيطر عليهم حالة من الاشتياق للظهور مجدداً في هذا الحدث العالمي الكبير، أو الجهاز الفني الذي يمتلك الأدوات التي يمكن من خلالها تطوير أداء الفريق بشكل عام".

وتابع خصيف: "نحن نلعب باسم الوطن وتحت شعاره، لذلك سنقاتل ونبذل الغالي والنفيس لإعلاء علم الدولة ورفع رايته خفاقة بين جميع المشاركين".

وعن أهداف الفريق من البطولة قال: "علينا التركيز أولاً في عبور المحطة الأولى أمام بيري بطل تاهيتي، وبعدها لكل حدث حديث، لا سيما وأن تشتيت الذهن أمر من شأنه أن يعود بالضرر على الجميع".

وأكد حارس منتخب الإمارات أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في أداء الفريق عكس بداية الموسم، وتم حصد لقب السوبر على حساب فريق كبير بحجم شباب الأهلي، لذلك من المؤكد أن اللقب سوف يكون بمثابة قوة الدفع لمزيد من الإنجازات، وأول أهدافنا الظهور القوي في البطولة العالمية الكبيرة.

وعن تأثير الغيابات التي قد تحدث بشكل مفاجئ على الفريق، أكد خصيف أن "الفترة الماضية شهدت غيابات مؤثرة للغاية، ورغم ذلك تخطاها الفريق بكل قوة، الأمر الذي يؤكد أن الجزيرة بمن حضر وأن شبابه يستطيعون سد زي فراغ وأي غيابات مهما كان حجمها".

وأشار إلى أن الغيابات تزيد من قوة وعزيمة اللاعبين دائماً من أجل إثبات أنفسهم وكذلك رد الجميل لناديهم ووطنهم.

وتطرق حارس مرمى «فخر أبوظبي» للحديث عن ذكرياته مع اللقاء التاريخي أمام ريال مدريد في نسخة مونديال 2017 وقال: "الجميع كان مميزاً والفريق قاتل من أجل الوطن، لقد كنت أرى أنها فرصة تاريخية فإن لم تلعب وتقاتل أمام ريال مدريد أكبر فريق في العالم فأمام من ستلعب؟".

وتابع: "الشعور كان مختلفاً والحضور الجماهيري كان تاريخياً، لدرجة أننا كلاعبين لم نكن مستوعبين وجودنا أمام «الريال»، وهو ما يجعل أي لاعب يبدع في مثل هذه الأجواء الكروية الرائع، وأتمنى تكرار المشهد نفسه في البطولة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مستحيل في عالم الكرة، وعلينا أن نحلم شرط أن نقاتل من أجل تحقيق الأحلام خطوة بخطوة دون تسرع أو عدم تركيز.

وأعرب خصيف عن سعادته البالغة بوجود ثلاثة أندية عربية في البطولة، مؤكداً أنها مشاركة تاريخية بكل المقاييس، حيث إنها المرة الثانية فقط التي يشارك فيها ثلاثة ممثلين للعرب، وقال: بكل تأكيد حجم الظهور العربي يبرهن على قوة الكرة العربية، الأمر الذي يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة من أجل إثبات القوة وتأكيد الجدارة بظهور قوي ومميز في المونديال.

وأشار إلى أن "وجود الأهلي المصري والهلال السعودي سوف يثري البطولة جماهيرياً بشكل كبير، وهو ما يعني أن الجميع في انتظار حدث تاريخي بكل المقاييس".

وأكد أن الإمارات دوماً ملتقى العالم وقلبها يسع الجميع، وبكل تأكيد مثل هذه البطولات أكبر دليل عملي على هذا الشعار، في ظل وجود جماهير لمختلف الأندية المشاركة من داخل الدولة قبل القادمين من الخارج، سواء تشيلسي ممثل أوروبا أو الأهلي المصري وكذلك الهلال السعودي إضافة إلى ممثل أميركا الجنوبية.

واختتم حارس مرمى ممثل الإمارات في البطولة حديثة برسالة إلى الجماهير وقال: "جماهير الإمارات بشكل عام والجزيرة بشكل خاص، ليسوا في حاجة إلى دعوة لمساندة ممثل الوطن في هذا المحفل العالمي الكبير، ونحن في انتظارهم وانتظار حماسهم في المدرجات".

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